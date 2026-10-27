H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Δείτε που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.26 , 18:03 Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια
28.10.26 , 17:10 Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία κατά της ομιλίας Κασιδιάρη
28.10.26 , 16:35 Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Μαγνησία & Σκιάθο - Οι περιοχές σε Red Code
28.10.26 , 16:01 Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
28.10.26 , 15:15 Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο
28.10.26 , 14:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
28.10.26 , 13:23 Italian Motion: Παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων Alfa Romeo
28.10.26 , 13:10 Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16
28.10.26 , 13:00 Το 1ο Youth Festival έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στις 30-31 Οκτωβρίου
28.10.26 , 12:49 First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας
28.10.26 , 12:25 Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για φωτιά στο Μεταξουργείο
28.10.26 , 12:21 Τσιμτσιλή: Η σπάνια throwback φωτογραφία από μαθητική παρέλαση!
28.10.26 , 12:15 Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τίμησε την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ»
28.10.26 , 12:00 Κάνε το μπάνιο σου, το πιο cozy δωμάτιο του σπιτιού σου
28.10.26 , 11:52 Ελεάννα Παπαϊωάννου: Τι όνομα θα δώσει στη δεύτερη κόρη της
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Tατιάνα Στεφανίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον 95χρονο μπαμπά της
Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια
Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο
GNTM: Η απρόσμενη αποχώρηση και η έντονη φόρτιση του Ακύλλα
Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι απειλές- Φοβάμαι μήπως η Έφη μου ξαναεπιτεθεί»
Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16
Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
Τσιμτσιλή: Η σπάνια throwback φωτογραφία από μαθητική παρέλαση!
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή έκπληξη από τον Πάρη ανήμερα της γιορτής του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε. υποδέχεται το κοινό στη Λεωφόρο Κηφισίας 6-8, σε έναν σύγχρονο χώρο στο Μαρούσι, αφιερωμένο στην εμπειρία Renault, επεκτείνοντας το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων της Grand Automotive Hellas, επίσημου εισαγωγέα Renault & Dacia στην Ελλάδα. 

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας Renault & Dacia στην Ελλάδα, συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ενισχύοντας την παρουσία της Renault στα Βόρεια Προάστια. Μετά την ένταξη της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα στο δίκτυο Renault και Dacia και τη λειτουργία της κάθετης μονάδας της στον Γέρακα, η συνεργασία αποκτά ένα ακόμη σημείο επαφής με το κοινό: το νέο κατάστημα της εταιρείας στη Λεωφόρο Κηφισίας 6-8, στο Μαρούσι.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Η επιλογή της τοποθεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Απέναντι από το Golden Hall, σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς άξονες της Αθήνας, το νέο κατάστημα φέρνει τη Renault πιο κοντά στους ιδιώτες οδηγούς των Βορείων Προαστίων, αλλά και στις επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις για τις ανάγκες μετακίνησης και τους στόλους τους. Άλλωστε, η ανανεωμένη γκάμα της Renault —από τα ηλεκτρικά Renault 5, Twingo και 4 E-Tech electric έως τα full hybrid Clio, Captur, Symbioz, Austral και Rafale— προσφέρει πολλές αφορμές για μια επίσκεψη στο νέο κατάστημα.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Το νέο κατάστημα λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 και εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 700 τ.μ. με 350 τ.μ. στο ισόγειο και ισόποσο χώρο στο υπόγειο, ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα στάθμευσης. Στο ισόγειο, ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, σχεδιασμένος σύμφωνα με τη νέα εταιρική ταυτότητα της Renault, φιλοξενεί περισσότερα από δέκα αυτοκίνητα από την γκάμα Renault. Στο υπόγειο θα διατίθενται επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ενώ τρεις εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν προσωπικά κάθε επισκέπτη.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Πίσω από τη νέα αυτή επένδυση βρίσκεται μια εταιρεία με μακρά διαδρομή στον χώρο του αυτοκινήτου. Οι ρίζες της ΕΚΚΑ φτάνουν στο 1929, ενώ η ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997. Από τις αρχές του 2026 αποτελεί μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών Renault και Dacia, διαθέτοντας σύγχρονη κάθετη μονάδα στη Λεωφόρο Μαραθώνος 169, στο Γέρακα.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια

Έτσι, η εμπειρία του πελάτη Renault στο νέο κατάστημα του Αμαρουσίου, δεν σταματά στην επιλογή αυτοκινήτου. Η κεντρική εγκατάσταση της ΕΚΚΑ στον Γέρακα υποστηρίζει τις ανάγκες εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ενώ η υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης αυτοκινήτου (pick-up & delivery) προσφέρει επιπλέον ευκολία για το service.

H Renault ενισχύει την παρουσία της στα βόρεια προάστια
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα Α.Ε., κ. Νικόλαος Ιωάννου, δήλωσε: «Από το 1997 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 60.000 πελάτες στην Αττική μάς έχουν εμπιστευτεί. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι για εμάς η μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά και το κίνητρο να συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Το νέο μας κατάστημα στη Λεωφόρο Κηφισίας είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στη συνεργασία μας με τη Renault, στις προοπτικές της ανανεωμένης γκάμας της και, κυρίως, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας».

Με το νέο σημείο πωλήσεων στο Μαρούσι, η Grand Automotive Hellas ενδυναμώνει μια ήδη δυναμική συνεργασία και δίνει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Renault από κοντά, σε μια κομβική περιοχή της Αττικής.Ευχόμαστε στην ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα καλή συνέχεια στο έργο της και καλές πωλήσεις.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
DACIA
 |
ΕΚΚΑ
 |
ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Italian Motion: Παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων Alfa Romeo
Αυτοκινητο
Italian Motion: Παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων Alfa Romeo
Nissan & KGM: Νέο κατάστημα Χαλκιάς στη Λ. Συγγρού
Αυτοκινητο
Nissan & KGM: Το νέο κατάστημα Χαλκιά στη Λ. Συγγρού
Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
Αυτοκινητο
Ημερολόγιο Pirelli 2027: Συλλεκτικό με 36 φωτογραφίες
FIAT 600 Hybrid Icon: Ετοιμοπαράδοτο με 24.490 ευρώ
Αυτοκινητο
FIAT 600 Hybrid Icon: Ετοιμοπαράδοτο με 24.490 ευρώ
Διάκριση Lassa Revola από το Auto Bild
Αυτοκινητο
Σημαντική διάκριση για το Lassa Revola στη δοκιμή του Auto Bild
Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
Αυτοκινητο
Pirelli: «Πολύ σκληρός για να χάσει» ο Antonelli στο Όστιν
Chery Tiggo 7: Έκανε crash test με φορτηγό
Αυτοκινητο
Chery Tiggo 7: Ο «φύλακας» της οικογένειας
Η GAC AION στην Ελλάδα κατέκτησε το «Retail Excellence Award»
Αυτοκινητο
Η GAC AION στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε και στο Παρίσι
BMW Group: Στόχοι και καινοτομίες για τα επόμενα χρόνια
Αυτοκινητο
BMW Group: Στόχοι και καινοτομίες για τα επόμενα χρόνια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top