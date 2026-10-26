BMW Group: Στόχοι και καινοτομίες για τα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος της τεχνογνωσίας

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Αυτοκινητο
BMW Group: Στόχοι και καινοτομίες για τα επόμενα χρόνια
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Το BMW Group αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια στο Capital Market Day 2026. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του και την ανταγωνιστικότητα των δομών του, προετοιμαζόμενο για τις ολοένα πιο απαιτητικές συνθήκες της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Για να το πετύχει, αξιοποιεί τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα: την δεκτικότητά του απέναντι στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, την παγκόσμια παρουσία του και τη σαφή τοποθέτησή του στην premium κατηγορία.

Τους τελευταίους μήνες, το BMW Group έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις και έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα πρώτα μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε ολόκληρη την εταιρεία. Παράλληλα, αξιολογείται μια σειρά πρόσθετων θεμάτων, για τα οποία αναμένονται αποφάσεις έως την άνοιξη του 2027. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, το BMW Group στοχεύει, έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, να επανέλθει στο μακροπρόθεσμο εύρος-στόχο του 8% έως 10% για το περιθώριο EBIT στον Τομέα του Αυτοκινήτου και τις ελεύθερες ταμειακές ροές να φτάνουν τουλάχιστον τα 7 δισ. ευρώ. Ως ενδιάμεσος στόχος για το 2028, το περιθώριο EBIT αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% έως 5%.

«Το BMW Group ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της αυτοκινητοβιομηχανίας και εκεί θα παραμείνει και στο μέλλον. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, έχουμε καθορίσει τα πρώτα μέτρα για να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση της εταιρείας και θα προχωρήσουμε δυναμικά στην εφαρμογή τους», δήλωσε ο Milan Nedeljković, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG. «Το BMW Group διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ακολουθήσει με επιτυχία αυτή την πορεία. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα ισχυρά σημεία της εταιρικής μας κουλτούρας: το θάρρος και ο πραγματισμός είναι εξίσου σημαντικά με το επιχειρηματικό πνεύμα και την αποφασιστικότητα να πετύχουμε», συνέχισε ο Nedeljković.

 

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