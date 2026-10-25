Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Αρχικά είχε ανασυρθεί νεκρός από τους βατραχανθρώπους ένας 45χρονος, ενώ μέσα στο όχημα παρέμεναν εγκλωβισμένοι δύο ηλικιωμένοι.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και ιδιωτικά σκάφη.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκαν νεκροί και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία, καθώς εκτός από τον 45χρονο ανασύρθηκαν νεκροί και οι γονείς του - ο 82χρονος πατέρας του και η 72χρονη μητέρα του.

Κατά τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 82 ετών πατέρας και κατά πάσα πιθανότητα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν λόγω της έντονης βροχής που είχε πέσει νωρίτερα στον Πειραιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα είναι υπό διερεύνηση.