Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί και οι τρεις που έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι

Νεκροί πατέρας, μητέρα και γιος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.26 , 22:40 Basketgate
25.10.26 , 22:25 Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί και οι τρεις που έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
25.10.26 , 22:23 Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
25.10.26 , 22:12 Τα Φαντάσματα: «Παντού έχω μάτια, ό,τι και εάν κάνετε σας βλέπω»
25.10.26 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Η Θεοφανία έγινε 1800 χρόνων! - Το πάρτι γενεθλίων
25.10.26 , 20:59 Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επικύρωση τουρκολιβυκού: «Προκλητική εξέλιξη»
25.10.26 , 20:53 Lepas: Η τεχνολογία φαίνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
25.10.26 , 20:05 Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
25.10.26 , 19:47 LINGO: «Με τρέλανε. Είσαι μεγάλος Παίκτης»
25.10.26 , 19:45 LINGO: «Μπράβο παιδιά» - Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον τελικό!
25.10.26 , 18:53 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου
25.10.26 , 18:39 Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο
25.10.26 , 18:16 Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
25.10.26 , 17:53 Aλυσίδα φούρνων: Έτοιμος να διαφύγει φέρεται να ήταν ο επιχειρηματίας
25.10.26 , 17:20 Μέμος Μπεγνής: «Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, δεν μπορώ τη συμβίωση»
Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί και οι τρεις που έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι
Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Ελένη Μενεγάκη: «Πόση αγάπη χωράει σε 40 χρόνια» - Οι ευχές στον αδελφό της
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον βρήκε η σύζυγός του
Η Πάολα σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Φώτη Ζογλοπίτη και την κόρη τους
Καινούργιου: Με total black look στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή
Συνελήφθη ιδιοκτήτης πασίγνωστης αλυσίδας φούρνων για φορολογική απάτη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Intime
Πρώτη Δημοσίευση: 25.10.26, 21:12

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Αρχικά είχε ανασυρθεί νεκρός από τους βατραχανθρώπους ένας 45χρονος, ενώ μέσα στο όχημα παρέμεναν εγκλωβισμένοι  δύο ηλικιωμένοι.

Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και ιδιωτικά σκάφη.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκαν νεκροί και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες του οχήματος.

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί και οι τρεις που έπεσαν με ΙΧ στο λιμάνι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία, καθώς εκτός από τον 45χρονο ανασύρθηκαν νεκροί και οι γονείς του - ο 82χρονος πατέρας του και η 72χρονη μητέρα του.

Κατά τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 82 ετών πατέρας και κατά πάσα πιθανότητα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν λόγω της έντονης βροχής που είχε πέσει νωρίτερα στον Πειραιά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα είναι υπό διερεύνηση.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΛΙΜΑΝΙ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαγγέλης Λιόλιος
Ελλαδα
Basketgate
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 25/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
Αλυσίδα Φούρνων
Ελλαδα
Αλυσίδα φούρνων: Πάνω από 50 συλλήψεις, ελέγχονται 500 επιχειρήσεις
Aλυσίδα Φούρνων
Ελλαδα
Aλυσίδα φούρνων: Έτοιμος να διαφύγει φέρεται να ήταν ο επιχειρηματίας
Περιφέρεια Αττικής: Φεστιβάλ Εθελοντισμού
Ελλαδα
1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού: Δυναμικό «παρών» από «Ελπίδα» - «Όραμα Ελπίδας»
Μπάσκετ: Τι είπε στην απολογία του ο Λιόλιος
Ελλαδα
Basketgate: Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος
Συνελήφθη ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων για απάτη
Ελλαδα
Συνελήφθη ιδιοκτήτης πασίγνωστης αλυσίδας φούρνων για φορολογική απάτη
Basketgate: Απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος
Ελλαδα
Basketgate: Αποσύρεται από το μπάσκετ o Λιόλιος
Ποιοι σταμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα;
Ελλαδα
Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top