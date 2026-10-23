BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση

Με μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, τεχνολογία 800 V

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 23.10.26, 11:06
BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
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Η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής και ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε νέο επίπεδο. Ο στάνταρ εξοπλισμός της νέας BMW iX3 M60 xDrive περιλαμβάνει στοιχεία εξωτερικής σχεδίασης M Sport και το πακέτο εξωτερικού φωτισμού BMW Iconic Glow. Το τελευταίο αναδεικνύει το ανάγλυφο των εμβληματικών νεφρών της BMW, χάρη στον ακριβή φωτισμό του περιγράμματός τους.

BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση

Το BMW Panoramic iDrive με το λειτουργικό σύστημα BMW Operating System X συνδυάζει σε ένα ενιαίο σύστημα απεικόνισης και χειρισμού το BMW Panoramic Vision, που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό, την κεντρική οθόνη με free-cut design και το τιμόνι M Sport, καθώς και το προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display. Έτσι, ο οδηγός έχει πάντα στη διάθεσή του τις κατάλληλες πληροφορίες, στο σωστό σημείο και την κατάλληλη στιγμή.

BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση

Το BMW Panoramic Vision, όπως και το προαιρετικό BMW 3D Head-Up Display, προβάλλουν τις πληροφορίες που αφορούν την οδήγηση στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το τιμόνι M Sport διαθέτει χειριστήρια τεχνολογίας shy-tech και αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη έκδοση κόκκινη σήμανση στη θέση της ευθείας, όπως επιτάσσει ο δυναμικός χαρακτήρας της BMW iX3 M60 xDrive. Τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών του τιμονιού διευκολύνουν τον χειρισμό, ενώ με δύο επιπλέον πλήκτρα ενεργοποιούνται άμεσα τα Boost Mode και M Mode. Με το πάτημα ενός πλήκτρου ενεργοποιούνται επίσης τα αποκλειστικά για τα μοντέλα M προγράμματα My Modes «M Sport» και «M Sport Plus». Δίπλα στο τιμόνι M Sport, η κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, με free-cut design, είναι στραμμένη προς τον οδηγό.

BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης έκτης γενιάς (Gen6) αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, τεχνολογία 800 V και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Στην τεχνολογία Gen6 περιλαμβάνονται οι περαιτέρω εξελιγμένοι, υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, καθώς και οι νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες. Η νέα BMW iX3 M60 xDrive διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός και έναν στον πίσω άξονα. Αποδίδουν συνδυαστικά μέγιστη ισχύ 450 kW/612 hp και μέγιστη ροπή 875 Nm. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα.

Η αύξηση της ισχύος οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον νέο ηλεκτροκινητήρα Gen6 EESM (electrically excited synchronous motor -  ηλεκτρικής διέγερσης) στον πίσω άξονα της κορυφαίας BMW iX3 M60 xDrive. Ο κινητήρας αποδίδει υψηλότερη μέγιστη ισχύ και ροπή, καθώς και μεγαλύτερη συνεχή ισχύ. Διαθέτει νέο στάτη, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη ισχύ, καθώς και σημαντικά ισχυρότερο μετατροπέα (inverter) για έως 420 A αντί για 300 A. Παράλληλα, η μακρύτερη σχέση μετάδοσης και η δυνατότητα λειτουργίας του ρότορα σε υψηλότερες στροφές ανεβάζουν την τελική ταχύτητα στα 240 km/h.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της νέας BMW iX3 M60 xDrive έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 754 km στον κύκλο WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 400 kW. Σε σταθμό ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 800 V, δέκα λεπτά φόρτισης αρκούν για να αυξηθεί η αυτονομία έως και κατά 340 km. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης το σύστημα AC Charging Professional, που υποστηρίζει φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ισχύος έως 22 kW.

Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση M βελτιώνει την απόκριση και την ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης. Μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, υπολογίζονται οι κατάλληλες δυνάμεις απόσβεσης για τις εκάστοτε συνθήκες, τις οποίες τα αμορτισέρ εφαρμόζουν ομαλά κατά την οδήγηση. Έτσι, το αυτοκίνητο στρίβει με μεγαλύτερη ευελιξία, άμεση απόκριση και ακρίβεια, ενώ η αίσθηση στο τιμόνι είναι ακόμη καλύτερη.Η νέα BMW iX3 M60 xDrive διαθέτει στάνταρ ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό M Sport στον πίσω άξονα. Αυτό βελτιώνει την πρόσφυση στις στροφές και σε ολισθηρό οδόστρωμα, ενισχύοντας περαιτέρω την πλευρική επιτάχυνση και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
Η νέα BMW iX3 M60 xDrive διαθέτει καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2 κατά SAE και λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας με το BMW Symbiotic Drive, το οποίο εξασφαλίζει ομαλή και διαισθητική συνεργασία μεταξύ τεχνολογίας και οδηγού, ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης. Τα συστήματα περιλαμβάνουν σημαντικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, προσφέροντας αξιόπιστη υποβοήθηση σε κάθε διαδρομή, από τους αυτοκινητόδρομους και το επαρχιακό δίκτυο μέχρι τους δρόμους των πόλεων. Το Motorway Assistant της νέας BMW iX3 M60 xDrive επιτρέπει την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να κρατά το τιμόνι, με ταχύτητα έως 130 km/h.

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