Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα

Το OMODA X έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην εκδήλωση OMODA X NIGHT στο πλαίσιο του International User Summit 2026 που πραγματοποιείται στη Wuhu της Κίνας από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου. Ως το πρώτο CROSS OFF-ROAD όχημα στον κόσμο, ξεπερνά τα όρια των καθιερωμένων κατηγοριών αυτοκινήτων. Συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός SUV για την καθημερινότητα, το περιπετειώδες πνεύμα ενός off-road οχήματος και τον δυναμικό χαρακτήρα ενός σπορ αυτοκινήτου, το OMODA X διευρύνει τις δυνατότητες της κατηγορίας των crossover και προσφέρει μια νέα επιλογή μετακίνησης.

Το OMODA X γεννήθηκε μέσα από τη βαθιά κατανόηση της OMODA για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη ζωή με νεανική διάθεση. Ανθρώπους με τη δική τους αισθητική και τον δικό τους τρόπο ζωής, που απολαμβάνουν τον παλμό της πόλης, αλλά παράλληλα αναζητούν υπαίθριες περιπέτειες και νέες εμπειρίες. Μπορεί να έχουν ωριμάσει, όμως διατηρούν το αντισυμβατικό τους πνεύμα και το πάθος τους, συνεχίζοντας να ανακαλύπτουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους.

Σχεδιασμένο για όσους δεν θέλουν να περιορίζονται σε μία μόνο ταυτότητα, το OMODA X ξεπερνά αντίστοιχα τα όρια των καθιερωμένων κατηγοριών αυτοκινήτων. Πιο OMODA από ποτέ, ανεβάζει σε νέα επίπεδα τα τρία βασικά στοιχεία του DNA της μάρκας — MECHA , CROSS και SMART — μέσα από μια πιο τολμηρή αισθητική εμπνευσμένη από τον κόσμο των mecha, μεγαλύτερη ευελιξία για διαφορετικές δραστηριότητες και πιο εξατομικευμένες έξυπνες εμπειρίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ MECHA ΑΠΟ ΠΟΤΕ: Μια ξεχωριστή αισθητική με έντονο χαρακτήρα

Αντλώντας έμπνευση από τη φουτουριστική κουλτούρα των mecha, το OMODA X ενσωματώνει στον σχεδιασμό του δύναμη, τεχνολογία και μια ματιά στο μέλλον. Το δυναμικό, φαρδύ αμάξωμα, οι τονισμένοι ώμοι, η έντονα σμιλεμένη γραμμή της μέσης και η σπορ σιλουέτα δημιουργούν την αίσθηση μιας δύναμης έτοιμης να απελευθερωθεί. Οι γεωμετρικές επιφάνειες, εμπνευσμένες από αεροσκάφη της κουλτούρας mecha, και τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα με σχεδιασμό που παραπέμπει σε κεραυνούς προσδίδουν στο μοντέλο μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα. Πιο αιχμηρό, πιο τολμηρό και πιο αντισυμβατικό, το OMODA X μετατρέπει την αισθητική mecha σε δήλωση προσωπικότητας.

Το DNA mecha συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Με βάση τρεις σχεδιαστικές αρχές — WILD MECHA, GEOMETRIC και FUNCTIONAL — το MECHA Command Cockpit δημιουργεί μια έντονη αίσθηση ελέγχου, χάρη στη διάταξη με τις δύο πλευρές που θυμίζουν φτερά και την αιωρούμενη κεντρική κονσόλα σε σχήμα X. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών διαμορφώνουν το ψηφιακό περιβάλλον του οδηγού, ενώ τα φυσικά χειριστήρια για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως ο κλιματισμός και τα προγράμματα οδήγησης, συνδυάζουν τη φουτουριστική αισθητική με την εύκολη και διαισθητική χρήση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ CROSS ΑΠΟ ΠΟΤΕ: Πέρα από τα όρια, με διάθεση για κάθε πλευρά της ζωής

Για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το OMODA X, η ζωή δεν έχει έναν μόνο ρυθμό. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν το στιλ και την ενέργεια της πόλης όσο και την ελευθερία και την περιπέτεια που προσφέρει η φύση. Τις καθημερινές κινούνται με τον δικό τους ρυθμό, ενώ τα Σαββατοκύριακα μπορούν να αναζητήσουν την επόμενη εμπειρία τους στο βουνό, στην ακτή ή σε μια αυθόρμητη εξόρμηση.

Για το OMODA X, το CROSS εκφράζει την ελευθερία να εναλλάσσει κανείς διαφορετικούς τρόπους ζωής. Η απόσταση από το έδαφος των 200 mm και η σχεδιασμένη δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους άνω των 700 mm υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα υπαίθριων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.800 kg, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής 75 kg και οι 39 αποθηκευτικοί χώροι προσφέρουν περισσότερο χώρο για τον εξοπλισμό δραστηριοτήτων όπως η ποδηλασία και το σερφ.

ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.

Το CROSS ξεπερνά τα όρια των κατηγοριών αυτοκινήτων και εκφράζει την ελευθερία να ζούμε όπως επιλέγουμε. Κάθε πάθος αξίζει τον δικό του χώρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ SMART ΑΠΟ ΠΟΤΕ: Τεχνολογία που ακολουθεί τον ρυθμό σου, με την εξατομίκευση στα χέρια σου

Η τεχνολογία που σε καταλαβαίνει πραγματικά οφείλει να προσαρμόζεται στις συνήθειές σου και να αναγνωρίζει την προσωπικότητά σου.

Με το SIAS (Super Intelligent AI Space), το OMODA X διερευνά νέους, πιο φυσικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αυτοκινήτου, επιτρέποντας συνομιλίες χωρίς την ανάγκη ειδικής λέξης ενεργοποίησης ή σύνθετων εντολών, ώστε το όχημα να κατανοεί καλύτερα τον χρήστη. Το αποκλειστικό εξατομικευμένο πρόγραμμα οδήγησης X-MODE προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του οχήματος και την απόκριση των συστημάτων του στις προτιμήσεις του οδηγού, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη να διαμορφώσει το δικό του στιλ οδήγησης. Παράλληλα, το σύστημα νυχτερινής όρασης με υπέρυθρη θερμική απεικόνιση συμβάλλει στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων σε απόσταση έως και 90 μέτρων, προσφέροντας στον οδηγό καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Οι έξυπνες λειτουργίες δεν περιορίζονται στην οδήγηση. Το Open Mic του OMODA X αξιοποιεί τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες λήψης ήχου, επιτρέποντας στους επιβάτες να τραγουδούν καραόκε μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να χρειάζονται μικρόφωνα χειρός. Την ίδια στιγμή, τα μαγνητικά NFC MECHA Pets προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη διάσταση σε κάθε διαδρομή.

Από τα προγράμματα οδήγησης και την έξυπνη αλληλεπίδραση έως τη μουσική, την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση, το OMODA X κάνει την τεχνολογία κάτι περισσότερο από ένα σύνολο απρόσωπων λειτουργιών. Δημιουργεί έναν νέο χώρο που κατανοεί τις προσωπικές προτιμήσεις, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και ανοίγει νέες δυνατότητες στην καθημερινότητα. Ο ρυθμός της ζωής μας άλλωστε, είναι πάντα δική μας επιλογή.

ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ: Ξεφεύγοντας από την ομοιομορφία, διαμορφώνοντας μαζί με τους χρήστες μια ξεχωριστή ταυτότητα

Δεν μας αρέσει η βαρετή επανάληψη. Αυτή είναι η στάση ζωής που εκφράζει το OMODA X και το πνεύμα που μοιράζεται με τους χρήστες του σε όλο τον κόσμο.Από την αντισυμβατική αισθητική mecha και την ελευθερία εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών τρόπων ζωής έως την έξυπνη τεχνολογία που κατανοεί τις προσωπικές προτιμήσεις, το OMODA X ανταποκρίνεται στην αναζήτηση της νέας γενιάς για ελευθερία, περιπέτεια και προσωπική έκφραση, προτείνοντας μια νέα αντίληψη για το αυτοκίνητο.