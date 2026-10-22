Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα

Ηλεκτρικό με την υπογραφή της Mercedes

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Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
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Με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία, τη σχεδιαστική υπογραφή της Mercedes-Benz και τις χαρακτηριστικές compact διαστάσεις, το νέο smart #2 επαναφέρει την αυθεντική φιλοσοφία της μάρκας, προσφέροντας μια ξεχωριστή πρόταση κινητικότητας για την πόλη και όχι μόνο.
Η smart επιστρέφει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Με το νέο smart #2 , η μάρκα επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα που την έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή: ένα αυτοκίνητο με μοναδική προσωπικότητα, εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις και ευελιξία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα  
Η επιστροφή στο αυθεντικό DNA της smart
Η χαρακτηριστική διθέσια διάταξη, οι τροχοί τοποθετημένοι στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος και οι εμβληματικές, υπέρ-συμπαγείς αναλογίες επαναφέρουν στο smart #2 το πνεύμα του smart fortwo. Παράλληλα, η σχεδιαστική ομάδα της Mercedes-Benz προσδίδει στο νέο μοντέλο μια σύγχρονη και μοναδική αισθητική ταυτότητα, με καθαρές γραμμές, χαρακτηριστικές καμπύλες και προσεγμένες λεπτομέρειες που συνδυάζουν την κομψότητα με τη λειτουργικότητα.

Με μήκος μόλις 2,746 μέτρα και κύκλο στροφής 6,95 μέτρων, το smart #2 έχει σχεδιαστεί για να κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης και να διευκολύνει την καθημερινή αστική χρήση. Η έξυπνη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, η ενιαία διάταξη καθισμάτων τύπου πάγκου και η εργονομική διαμόρφωση της καμπίνας δημιουργούν ένα φιλόξενο και εντυπωσιακά ευρύχωρο περιβάλλον, ενώ η διαιρούμενη πίσω πόρτα ενισχύει την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα  

Αυτονομία έως 290 km (τιμή – στόχος)  και ταχεία φόρτιση για τις καθημερινές μετακινήσεις
Το νέο smart #2 διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 35,8 kWh, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης, με αυτονομία έως 290 km2 και κατανάλωση ενέργειας 13,6 kWh/100 km. Σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC, η ισχύς φτάνει έως τα 65 kW επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Τρεις εκδόσεις, τρεις διαφορετικές εκφράσεις της smart
Το νέο smart #2 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προτιμήσεις και τρόπους ζωής:
•    smart #2 pure: Η ουσία της αστικής ηλεκτροκίνησης στην πιο αγνή της μορφή, με έμφαση στην πρακτικότητα.
•    smart #2 premium: Πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση, με πλουσιότερο εξοπλισμό όπως σταθερή γυάλινη οροφή, καθίσματα από τεχνητό δέρμα και ηχοσύστημα Sennheiser 7 ηχείων.
•    smart #2 couture: Η πιο ξεχωριστή έκφραση του μοντέλου, με ματ απόχρωση Atelier White και οροφή Platinum Gold. Η ειδική έκδοση περιορίζεται σε 999 αυτοκίνητα για την Ευρώπη, εκ των οποίων 50 προορίζονται για την Ελλάδα.

Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα  

Οι τελικές τιμές του νέου smart #2 στην ελληνική αγορά διαμορφώνονται ως εξής:
Έκδοση    ΛΤΠΦ    ΦΠΑ    ΛΤ με ΦΠΑ
smart #2 Pure    17.330,65 €    4.159,35 €    21.490 €
smart #2 Premium    20.153,23 €    4.836,77  €    24.990 €
smart #2 Couture edition    22.975,81 €    9.406,45  €    28.490€

Tο νέο smart #2 είναι απο σήμερα διαθέσιμο για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου smart σε όλη την Ελλάδα, σηματοδοτώντας την απόλυτη επιστροφή του εμβληματικού και αγαπημένου smart. Οι πρώτες παραδόσεις οχημάτων πελατών αναμένονται το καλοκαίρι του 2027.
 

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