Σε μια πιο προσωπική ανάρτηση προχώρησε η Άννα Βίσση το βράδυ της Πέμπτης (22/10), μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγα 24ωρα αφού έγινε γνωστή η διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα, ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, που τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο λόγω των θεμάτων που προέκυψαν με τον πρώην σύζυγο και σταθερό μουσικό της σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να δείξει μια πιο ήρεμη πλευρά της ζωής της.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε σε story στο Instagram, η «απόλυτη» φαίνεται να χαλαρώνει στο σπίτι της, ξαπλωμένη στον καναπέ της. Κάτι βλέπει στο κινητό της.

Αυτό όμως που έκανε αίσθηση περισσότερο, ήταν η μουσική της επιλογή για το συγκεκριμένο post. Η Άννα Βίσση «έντυσε» τη φωτογραφία με το κομμάτι «What a Life» των Scarlet Pleasure – ένας τίτλος που σημαίνει «Τι ζωή» και αφήνει τα δικά του μηνύματα.

Δες την ανάρτησή της:

Θυμίζουμε πως η κόντρα ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες πήρε δημοσιότητα αμέσως μετά τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας στο ΟΑΚΑ, όταν βγήκαν στην επιφάνεια διαφορετικές οπτικές γύρω από τη συνεργασία τους. Η είδηση αυτή εξέπληξε το κοινό, καθώς η κοινή τους πορεία μετρά πάνω από σαράντα χρόνια δημιουργίας και αμέτρητων διαχρονικών επιτυχιών.