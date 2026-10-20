Καρβέλας: Πρώτη εμφάνιση μετά τη ρήξη με τη Βίσση - Σε ποιο νησί βρίσκεται

Απαθανατίστηκε με σκούφο και γυαλιά ηλίου να περπατά σε παραλία

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Celebrities & Gossip Νεα
H πρώτη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση/ βίντεο Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε στην Πάρο μετά τη ρήξη του με την Άννα Βίσση.
  • Η παρουσία του στην Πάρο αποκαλύφθηκε μέσω social media από τη δημοσιογράφο Σοφία Ορφανού.
  • Η ρήξη προήλθε από τη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ και τις διαφωνίες σχετικά με την καλλιτεχνική συνεργασία τους.
  • Ο Καρβέλας ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα τραγούδια του θα γίνονται απευθείας μαζί του.
  • Αναμένονται αντιδράσεις από καλλιτέχνες για άδειες εκτέλεσης των έργων του.

Μετά τη ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, ο μουσικοσυνθέτης φαίνεται πως θέλησε να απομακρυνθεί λίγο από την Αθήνα. Μέχρι τώρα, κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν, μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη μέσα από τα social media. 

Άννα Βίσση: Φωτογραφίες ντοκουμέντα & άγνωστες ιστορίες της ζωής της

O δημιουργός απαθανατίστηκε να περπατά σε παραλία της Πάρου, φορώντας σκούφο και γυαλιά. Το βίντεο τράβηξε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σοφία Ορφανού, η οποία κατάγεται από την Πάρο κι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην παραλία για να κάνει μπάνιο. 

Καρβέλας: Πρώτη εμφάνιση μετά τη ρήξη με τη Βίσση - Σε ποιο νησί βρίσκεται

«Ωχ! ο Καρβέλας», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, που προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό.

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι: Το σχόλιο όλο νόημα

Η παρουσία του στην Πάρο έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η σύγκρουσή του με την Άννα Βίσση, μια υπόθεση που πήρε δημοσιότητα εξαιτίας της μακράς προσωπικής και καλλιτεχνικής σχέσης των δύο πλευρών, αλλά και της σύνδεσής τους με ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής δισκογραφίας.

Νίκος Καρβέλας / NDP

Νίκος Καρβέλας / NDP 

Η ρήξη μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Αφορμή για τη δημόσια διαμάχη του άλλοτε αχώριστου διδύμου στάθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε με ανακοινώσεις για ζητήματα που αφορούσαν την καλλιτεχνική και οικονομική πλευρά της συνεργασίας τους, ενώ από την άλλη πλευρά η τραγουδίστρια απάντησε ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από μέρους της παραγωγής.

«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»

Τι αλλάζει με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα

Μετά τη «σύγκρουση», ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση για τα τραγούδια του θα γίνεται πλέον απευθείας με τον ίδιο και όχι μέσω εταιρείας διαχείρισης δικαιωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο των νυχτερινών εμφανίσεων.

Καρβέλας: Η Βίσση θα χρειάζεται την άδειά του για να τραγουδά τα έργα του

Η ίδια εκπομπή ανέφερε ότι γνωστοί καλλιτέχνες αναμένεται να επικοινωνήσουν μαζί του για να εξασφαλίσουν άδεια εκτέλεσης των έργων του στα νυχτερινά κέντρα όπου θα εμφανίζονται.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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ΠΑΡΟΣ
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