H πρώτη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα μετά τη ρήξη με την Άννα Βίσση/ βίντεο Το Πρωινό

Μετά τη ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, ο μουσικοσυνθέτης φαίνεται πως θέλησε να απομακρυνθεί λίγο από την Αθήνα. Μέχρι τώρα, κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν, μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη μέσα από τα social media.

O δημιουργός απαθανατίστηκε να περπατά σε παραλία της Πάρου, φορώντας σκούφο και γυαλιά. Το βίντεο τράβηξε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σοφία Ορφανού, η οποία κατάγεται από την Πάρο κι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην παραλία για να κάνει μπάνιο.

«Ωχ! ο Καρβέλας», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, που προβλήθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό.

Η παρουσία του στην Πάρο έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η σύγκρουσή του με την Άννα Βίσση, μια υπόθεση που πήρε δημοσιότητα εξαιτίας της μακράς προσωπικής και καλλιτεχνικής σχέσης των δύο πλευρών, αλλά και της σύνδεσής τους με ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής δισκογραφίας.

Νίκος Καρβέλας / NDP

Η ρήξη μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Αφορμή για τη δημόσια διαμάχη του άλλοτε αχώριστου διδύμου στάθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε με ανακοινώσεις για ζητήματα που αφορούσαν την καλλιτεχνική και οικονομική πλευρά της συνεργασίας τους, ενώ από την άλλη πλευρά η τραγουδίστρια απάντησε ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από μέρους της παραγωγής.

Τι αλλάζει με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα

Μετά τη «σύγκρουση», ο Νίκος Καρβέλας ανακοίνωσε ότι η διαπραγμάτευση για τα τραγούδια του θα γίνεται πλέον απευθείας με τον ίδιο και όχι μέσω εταιρείας διαχείρισης δικαιωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο των νυχτερινών εμφανίσεων.

Η ίδια εκπομπή ανέφερε ότι γνωστοί καλλιτέχνες αναμένεται να επικοινωνήσουν μαζί του για να εξασφαλίσουν άδεια εκτέλεσης των έργων του στα νυχτερινά κέντρα όπου θα εμφανίζονται.