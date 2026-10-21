Pirelli: Οι επιλογές ελαστικών για το GP ΗΠΑ

Ο συναρπαστικός αγώνας στη χώρα των καουμπόηδων

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Αυτοκινητο
Pirelli: Οι επιλογές ελαστικών για το GP ΗΠΑ στο Ώστιν
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Το Ώστιν ανοίγει την επόμενη τριπλέτα συνεχόμενων αγώνων αυτή τη φορά στην Αμερικανική ήπειρο, η οποία περιλαμβάνει αγώνες στις ΗΠΑ, στην Πόλη του Μεξικού και στο Σάο Πάολο. Το GP στo Circuit of the Americas είναι το δεύτερο από τα τρία γεγονότα που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη σεζόν, με τον τελευταίο Αμερικανικό γύρο της χρονιάς να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Λας Βέγκας.

Pirelli: Το GP στo Circuit of the Americas

Για τη φετινή διοργάνωση του GP των Ηνωμένων Πολιτειών, η Pirelli επέλεξε τη γόμα C2 ως σκληρή γόμα, τη C3 ως μέση γόμα και τη C4 ως μαλακή γόμα, επιστρέφοντας σε έναν συνδυασμό γομών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, μετά το πείραμα του 2025, όταν είχε εισαχθεί ένα κενό διαφοράς γόμας ανάμεσα στη σκληρή γόμα και τη μέση γόμα. Πέρυσι, πράγματι, η C1 είχε οριστεί ως η πιο σκληρή επιλογή ελαστικού, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά στον αγώνα.

Οι ομάδες προτίμησαν στρατηγικές ενός pit stop, βασιζόμενες στις πιο μαλακές επιλογές C3 και C4. Σε σύγκριση με το 2025, το αγωνιστικό τριήμερο επιστρέφει στο παραδοσιακό format χωρίς Sprint. Ο πιο πρόσφατος αγώνας Sprint διεξήχθη στη Σιγκαπούρη. Οι ομάδες θα έχουν επομένως τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών στη διάθεσή τους για να δουλέψουν πάνω στην ισορροπία των μονοθεσίων και να βελτιστοποιήσουν τα set-up σε μια πίστα που δεν απαιτεί ιδιαίτερα ακραίους συμβιβασμούς.

Pirelli: Το GP στo Circuit of the Americas
Η πίστα του Ώστιν, μήκους 5.513 μέτρων, διαθέτει έναν συνδυασμό γρήγορων στροφών, ταχύτατων αλλαγών κατεύθυνσης και πιο αργών τμημάτων που απαιτούν ισχυρή ελκτική πρόσφυση (traction). Για να είναι ανταγωνιστικές, οι ομάδες πρέπει να συνδυάσουν καλή τελική ταχύτητα στις ευθείες με αποδοτικό αεροδυναμικό φορτίο στα πιο τεχνικά σημεία, ένα στοιχείο που καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο με την τρέχουσα γενιά μονοθεσίων της Formula 1.

 Η πρόσφυση της πίστας είναι γενικά καλή, υποβοηθούμενη και από τους υποστηρικτικούς αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Porsche Carrera Cup North America, στο οποίο προμηθεύει ελαστικά η Pirelli από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Η βελτίωση των συνθηκών της πίστας (track evolution), δεν συγκαταλέγεται στις πιο έντονες του ημερολογίου. Από άποψη στρατηγικής, η παρουσία της C2 ως σκληρή γόμα θα μπορούσε να ευνοήσει τις μεγάλες αποστάσεις προσφέροντας στις ομάδες μια αξιόπιστη επιλογή για έναν αγώνα που πιθανότατα θα κριθεί στο ένα pit stop. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι υψηλές θερμοκρασίες που συνήθως χαρακτηρίζουν το τριήμερο στο Τέξας, καθώς θα μπορούσαν να αυξήσουν τη φθορά και να ανοίξουν την πόρτα σε εναλλακτικές στρατηγικές.

Το 2025
Η πιο δημοφιλής στρατηγική στο περσινό GP Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μέση/μαλακή γόμα, την οποία επέλεξαν 13 οδηγοί. Μεταξύ όσων ανέβηκαν στο βάθρο, ο Charles Leclerc αποτέλεσε την εξαίρεση, κατακτώντας την τρίτη θέση αφού επέλεξε να ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα για να αποκτήσει πλεονέκτημα πρόσφυσης στους πρώτους γύρους. Μόλις τρεις οδηγοί πιο πίσω στην κατάταξη εκκίνησαν με τη σκληρή γόμα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Το GP των Ηνωμένων Πολιτειών έχει διεξαχθεί 13 φορές στο Όστιν, αλλά η διοργάνωση μετρά συνολική ιστορία 46 αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί σε έξι διαφορετικές πίστες. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του αγώνα είναι ο Lewis Hamilton με έξι νίκες, μία λιγότερη από το ρεκόρ όλων των εποχών του Michael Schumacher. Μεταξύ των κατασκευαστών, η Ferrari κατέχει το ρεκόρ με 11 νίκες.

Pirelli: Το GP στo Circuit of the Americas

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΠΕΛΟΥ ΒΑΘΡΟΥ
Το GP των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει ένα ειδικό καπέλο βάθρου, σχεδιασμένο από τον Denis Dekovic για την Pirelli Design. Το πάνω μέρος διαθέτει μοτίβο εμπνευσμένο από τα αστέρια της αμερικανικής σημαίας, εμπλουτισμένο με δύο σύμβολα του τοπίου της ερήμου του Τέξας: κάκτους και κροταλίες. Το γείσο φέρει τη λέξη «Austin» σε μαύρο φόντο. Το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com.
 

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