Έξαλλη η Κωνσταντία Χριστοφορίδου: «Μαζευτείτε»

Δε θα μου πεις εσύ πώς θα βαφτώ

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Tι είχε πει για το TIK TOK/ βίντεο από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου εκφράζει την ενόχλησή της για αρνητικά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της στα social media.
  • Συγκρίνουν την εμφάνισή της σήμερα με τον ρόλο της στη σειρά 'Σταύλοι της Εριέττας Ζαϊμη' το 2002.
  • Ανέφερε ότι δεν θα δώσει λογαριασμό για την εμφάνισή της και ότι είναι ελεύθερη να εκφράζεται όπως επιθυμεί.
  • Κάλεσε τους χρήστες να σταματήσουν να κρίνουν και να μάθουν να διαβάζουν τις περιγραφές των βίντεο.
  • Δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων και ότι δεν θα ακολουθήσει κανόνες.

Φανερά ενοχλημένη είναι η Κωνσταντία Χριστοφορίδου με τα σχόλια που δέχτηκε από κάποιους χρήστες των social media και που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση, συγκρίνοντας μάλιστα τη Λιλίκα που έπαιζε στους Σταύλους της Εριέττας Ζαϊμη το 2002 με τη γυναίκα που είναι σήμερα.

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«Ένιωσα την ανάγκη μόλις τελείωσα το live και είδα κάτι σχόλια σε ένα βίντεό μου, που έχει πάρα πολλά views και κάνω πολλά make up. Τα σχόλια είναι “Όχι, λάθος το κάνεις…» ανέφερε αρχικά στα social media η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Παιδιά, αν δεν διαβάζετε τις περιγραφές, μάθετε λίγο να διαβάζετε τα βίντεο…Το θέμα μου είναι ότι Πάτησα στα 50, ένα project που σημαίνει ότι θα κάνεις ότι γουστάρεις, όπως μου αρέσει εμένα. Και δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Και δεν έχει πρέπει, μη και ταμπέλες. Δεν θα μου πεις εσύ πως θα βαφτώ…εγώ δεν είπα ότι είμαι make up artist και δεν θα βγω σαν ειδικός του make up. Είμαι ηθοποιός και εκφράζομαι…Επιτέλους λίγο μαζευτείτε, δεν σας ρώτησε κανείς την γνώμη σας…Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου….Δεν θα πάω με τους κανόνες….Βλέπετε έναν λογαριασμό και δεν ξέρετε καν τι είναι ο άλλος….Μάθετε να βλέπετε τους λογαριασμούς…Ούτε καν αυτό ξέρετε. Αλλά παρ’ όλα αυτά, κάθεσαι να πληκτρολογείς την κακία σου» τόνισε. 


 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
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