Το FIAT Grande Panda συνδυάζει μοναδικά το σχεδιασμό, την ευρυχωρία και την υψηλή τεχνολογία, στοιχεία που του έδωσαν τον τίτλο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα». Τώρα, το SUV πόλης της FIAT επωφελείται από τα Smart Deals της μάρκας και γίνεται ακόμα πιο προσιτό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση βενζίνης των 100 HP με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων: Διατίθεται για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με €18.290 στο επίπεδο εξοπλισμού Icon, έχοντας προωθητική ενέργεια €1.550. Ο εξοπλισμός είναι πληρέστατος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολείς LED, θερμαινόμενους καθρέπτες και LED φλας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, 2 θύρες USB-C, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10” καθώς και κεντρική οθόνη αφής 10,25” με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto.

Το «παρών» δίνουν επίσης όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα, ειδοποίηση απόσπασης της προσοχής του οδηγού, σύστημα διατήρησης λωρίδας και cruise control με speed limiter. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως υπάρχει ποικιλία χρωμάτων, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά, χωρίς καμία έξτρα χρέωση.

Μιλώντας πάντα για το επίπεδο εξοπλισμού Icon, η έκδοση Hybrid συνοδεύεται από ακόμα πιο γενναιόδωρη προωθητική ενέργεια που φτάνει τις €1.950 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Έτσι η τιμή της διαμορφώνεται στις €21.290, με δωρεάν το χρώμα. Τα FIAT Grande Panda Hybrid κινούνται από ένα υβριδικό σύστημα με 110 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Σε αστικές συνθήκες το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, έχοντας σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων που εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη είσοδο στο δακτύλιο.

