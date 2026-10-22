H «Μαρία Κάλλας» ανέβασε τις προσφορές στα ύψη

O Γιάννης ήθελε να πουλήσει τις αφίσες με παραπάνω λεφτά

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Επιμέλεια STAR.GR
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O Γιάννης από το Λουτράκι πήγε στο Cash or Trash φέρνοντας αφίσες της Μαρίας Κάλλας. 

Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου

H «Μαρία Κάλλας» ανέβασε τις προσφορές στα ύψη

Ο μουσικός συντάκτης βρήκε την αφίσα από τον θείο του τον Παναγιώτη ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή.  Ο Θάνος Λούδος διαπίστωσε πως η αφίσα είναι αυθεντική του 1961 και την κοστολόγισε στα 400 ευρώ.

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Ο Γιάννης είπε πως τα χρήματα αυτά του φαίνονται λίγα και θα ήθελε να την πουλήσει σχεδόν 1.500 ευρώ. Τα κατάφερε τελικά; 

Δείτε το Cash or Trash 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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