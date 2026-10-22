O Γιάννης από το Λουτράκι πήγε στο Cash or Trash φέρνοντας αφίσες της Μαρίας Κάλλας.
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Ο μουσικός συντάκτης βρήκε την αφίσα από τον θείο του τον Παναγιώτη ο οποίος δεν είναι πλέον στη ζωή. Ο Θάνος Λούδος διαπίστωσε πως η αφίσα είναι αυθεντική του 1961 και την κοστολόγισε στα 400 ευρώ.
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Ο Γιάννης είπε πως τα χρήματα αυτά του φαίνονται λίγα και θα ήθελε να την πουλήσει σχεδόν 1.500 ευρώ. Τα κατάφερε τελικά;
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