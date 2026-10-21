Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου

Κατάφεραν να πουλήσουν τα γερμανικά σερβίρτσια;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Βούλα πήγε στο Cash or Trash μαζί με τον γιο της Ηλία φέρνοντας ένα σετ φλιτζανιών που όπως είπε της τα άφησε η γιαγιάς της.  Όπως είπε η υποψήφια πωλητής τα αντικείμενα είναι πορσελάνινα. 

Μάνα και γιος προσπάθησαν να πουλήσουν τα σερβίτσια 

Μάνα και γιος προσπάθησαν να πουλήσουν τα σερβίτσια 

Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;

«Η φοντανιέρα δεν ανήκει στο σετ που μας έφερες, άρα δεν είναι σετ. Άρα σου χαλάω όλη την εικόνα»  διαπίστωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.  Μάνα και γιος ανέφεραν πως θα αποχωριστούν τα αντικείμενα με 500 ευρώ. Ο Θάνος εκτίμησε τα σερβίτσια στα 120 ευρώ.

Cash or Trash: Μάνα και γιος δυσανασχέτησαν με την εκτίμηση του Λούδου

«Δεν μπορώ να σου πω πως έμεινα ευχαριστημένη» ανέφερε η Βούλα.  Κατάφεραν τελικά μάνα και γιος να πουλήσουν τα σερβίτσια;

Δείτε το Cash or Trash 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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