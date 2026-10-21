Η Βούλα πήγε στο Cash or Trash μαζί με τον γιο της Ηλία φέρνοντας ένα σετ φλιτζανιών που όπως είπε της τα άφησε η γιαγιάς της. Όπως είπε η υποψήφια πωλητής τα αντικείμενα είναι πορσελάνινα.
Μάνα και γιος προσπάθησαν να πουλήσουν τα σερβίτσια
Ο «Γρηγόρης» κι ο «Σταμάτης» επιστρέφουν στο Cash or Trash - Θα πουληθούν;
«Η φοντανιέρα δεν ανήκει στο σετ που μας έφερες, άρα δεν είναι σετ. Άρα σου χαλάω όλη την εικόνα» διαπίστωσε η Δέσποινα Μοιραράκη. Μάνα και γιος ανέφεραν πως θα αποχωριστούν τα αντικείμενα με 500 ευρώ. Ο Θάνος εκτίμησε τα σερβίτσια στα 120 ευρώ.
«Δεν μπορώ να σου πω πως έμεινα ευχαριστημένη» ανέφερε η Βούλα. Κατάφεραν τελικά μάνα και γιος να πουλήσουν τα σερβίτσια;
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