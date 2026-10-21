Η Βούλα πήγε στο Cash or Trash μαζί με τον γιο της Ηλία φέρνοντας ένα σετ φλιτζανιών που όπως είπε της τα άφησε η γιαγιάς της. Όπως είπε η υποψήφια πωλητής τα αντικείμενα είναι πορσελάνινα.

Μάνα και γιος προσπάθησαν να πουλήσουν τα σερβίτσια

«Η φοντανιέρα δεν ανήκει στο σετ που μας έφερες, άρα δεν είναι σετ. Άρα σου χαλάω όλη την εικόνα» διαπίστωσε η Δέσποινα Μοιραράκη. Μάνα και γιος ανέφεραν πως θα αποχωριστούν τα αντικείμενα με 500 ευρώ. Ο Θάνος εκτίμησε τα σερβίτσια στα 120 ευρώ.

«Δεν μπορώ να σου πω πως έμεινα ευχαριστημένη» ανέφερε η Βούλα. Κατάφεραν τελικά μάνα και γιος να πουλήσουν τα σερβίτσια;

Δείτε το Cash or Trash

