Σε απίστευτο καβγά εξελίχθηκε σήμερα το πρωί η τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπουλου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Μ. Λαζαρίδης την προκάλεσε λέγοντας ότι το βράδυ των εκλογών θα είναι η πρώτη που θα αμφισβητήσει τον Ανδρουλάκη και πως στην Βουλη τον ρώταγε εάν θα έρθουν και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερόμενος σε κατηγορούμενο που έχει προφυλακισθεί και είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η Ν. Γιαννακοπούλου αντέδρασε έντονα και τον διέψευσε, κάνοντας λόγο για «εκπρόσωπο του βούρκου».

Ο διάλογος Γιαννακοπούλου - Λαζαρίδη

Συγκεκριμένα, ο επίμαχος διάλογος ήταν:

Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα.



Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ!



Γιαννακοπούλου: Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα.



Λαζαρίδης: Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε.



Γιαννακοπούλου: Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια.



Λαζαρίδης: Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε



Γιαννακοπούλου: Είστε ένας πολιτικός βούρκος.



Λαζαρίδης: Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε.



Γιαννακοπούλου: Διαψεύδω τις χυδαιότητες.



Λαζαρίδης: Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή.

Μετά τον «εκρηκτικό» διάλογο ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να είναι βουρκωμένη, ενώ και η φωνή της ήταν σπασμένη.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και η «συγγνώμη» Λαζαρίδη

Τα όσα ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που σε ανακοίνωσή του ανέφερε:

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

Τελικά ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε συγγνώμη με ανάρτησή του στην οποία αναφέρει:

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.

Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.

Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη».

Γιαννακοπούλου: Η αξιοπιστία Λαζαρίδη είναι ίδια με των πτυχίων του

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε μεταξύ άλλων για το επεισόδιο στο τηλεοπτικό πλατό και την αντίδρασή της:

«Έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές και σε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβάμαι τη σύγκρουση.

Υπάρχουν όμως ανθρώπινα όρια. Όταν κάποιος σε κοιτάζει στα μάτια και σε συκοφαντεί ψυχρά και ανήθικα, η συναισθηματική φόρτιση είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση και δεν ντρέπομαι γι' αυτό.

Δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος. Η αξιοπιστία του είναι όση και η αξιοπιστία των πτυχίων του. Ο εκνευρισμός του που τον οδηγεί σε ακρότητες και ευτελισμό του δημόσιου διαλόγου δείχνει τα αδιέξοδά του, προσωπικά και πολιτικά».



