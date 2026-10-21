First Dates: «Άμα ξέρεις να βάζεις καλάθι από μακριά, ξέρεις να καρφώνεις»

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21.00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα, προσφέροντας ρομαντικές συναντήσεις κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται singles που αναζητούν την αγάπη σε ένα ζεστό εστιατόριο.
  • Στο επεισόδιο συμμετέχουν έξι νέοι singles με διαφορετικές προσωπικότητες και στόχους για έρωτα.
  • Η εκπομπή προάγει την αυθόρμητη γνωριμία χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα.
  • Στο τέλος κάθε ραντεβού, τα ζευγάρια ανταλλάσσουν ραβασάκια με προσωπικά μηνύματα.

Το πιο αγαπημένο  τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο… ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: Μανώλης & Κατερίνα: Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates: «Άμα ξέρεις να βάζεις καλάθι από μακριά, ξέρεις να καρφώνεις»

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο First Dates οι καρδιές χτυπούν δυνατά και κάθε ραντεβού κρύβει τη δική του ξεχωριστή μαγεία! Άλλωστε, με την αστερόσκονη της Ζεν, όλα είναι πιθανά να συμβούν στο πιο απρόβλεπτο εστιατόριο του έρωτα! Έξι νέοι singles περνούν την πόρτα του, με κοινό στόχο να βρουν το άλλο τους μισό! 

Με ροκ διάθεση, ψηλές μπότες και total black look, η Ισαβέλλα έρχεται στο First Dates γεμάτη τρέλα και όρεξη για φλερτ. Έπειτα από οκτώ χρόνια μοναξιάς, αναζητά έναν ψηλό άντρα που να μπορεί να ακολουθήσει τον περιπετειώδη ρυθμό της. Απέναντί της βρίσκεται ο Ηλίας, ο οποίος δηλώνει πως έχει μελετήσει σε βάθος το γυναικείο φύλο και ξέρει πώς να γοητεύει. Δύο δυνατοί παίκτες του φλερτ συναντιούνται σε ένα πρώτο ραντεβού! Ποιος θα βγει νικητής στο παιχνίδι της έλξης; 

First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»

Ο ανταγωνιστικός, έξυπνος κι άκρως επικοινωνιακός Άκης, μπορεί να παίζει μπάσκετ, αλλά στο First Dates ήρθε για να παίξει…δυνατή μπάλα στο γήπεδο του έρωτα! Συναντά τη Μένια, μελλοντική ψυχολόγο, η οποία, αν και είναι μόλις 19 ετών έχει ήδη κουραστεί από τα ανώριμα αγόρια. Θα καταφέρει ο Άκης να της αλλάξει γνώμη και να αποδείξει πως υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις στον κανόνα;

Η Ιωάννα αναζητά ένα αγόρι με χιούμορ, όμορφο προσωπάκι και ιδανικά να αγαπάει το διάβασμα. Ο Σίμος είναι γλυκύτατος, ρομαντικός και με ένα χαμόγελο γεμάτο καλοσύνη, που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Στα μάτια του, η Ιωάννα μοιάζει με άγγελο που κατέβηκε από τον ουρανό. Θα καταφέρει να κατακτήσει την καρδιά της ή μήπως η όμορφη Ιωάννα θα ανοίξει τα φτερά της και θα πετάξει μακριά;

First Dates: «Άμα ξέρεις να βάζεις καλάθι από μακριά, ξέρεις να καρφώνεις»

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες κι αμέτρητες πιθανότητες για έρωτα! Στο First Dates, το μόνο σίγουρο είναι πως στον έρωτα δεν υπάρχουν κανόνες και κάθε νέα γνωριμία μπορεί να κρύβει την πιο όμορφη έκπληξη!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

First Dates: Ο Σπύρος εχει φιλικές διαθέσεις για τη Λυδία

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.  Ο Τάσος, από την μπάρα... σπάει τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!
Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!
Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά! 

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο
«γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

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