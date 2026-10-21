Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Όσα είπε στο Stars System για την επιρροή του από 24/10 έως 13/11

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 21.10.26, 10:38
Άση Μπήλιου: Όσα είπε στο Stars System για τον ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό από 24/10 έως 13/11

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Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) πώς θα επηρεάσει η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον Σκορπιό από 24 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου. 

Δείτε πώς θα επηρεάσει ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό το κάθε ζώδιο

«O Ερμής έχει μπει ήδη στη σκιά της ανάδρομης πορείας του εδώ και μέρες, αλλά από το Σάββατο και επισήμως γίνεται ανάδρομος, φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Σκορπιού και μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, θα συμπορεύεται σ' αυτήν την ανάδρομη φάση του και με την Αφροδίτη που είναι ανάδρομη. Απλά η Αφροδίτη τη μέρα που Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Σκορπιό, εκείνη γυρίζει ανάδρομη στον Ζυγό, την Κυριακή 25/10», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Οικονομία, ασφάλεια, εμπιστοσύνη τα θέματα που επηρεάζει

«Με τον ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό, τα θέματα που σχετίζονται πάλι με την οικονομία, το χρήμα γενικότερα και σε ατομικό επίπεδο, με την αυτοπεποίθησή μας, το αίσθημα της ασφάλειας, την εμπιστοσύνη, όλα αυτά θα μας απασχολήσουν περισσότερο και μπορεί να μας δημιουργήσουν και κάποια προβλήματα.

Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο του Νερού, μολονότι είναι πολύ καλή θέση του Ερμή στον Σκορπιό, όταν είναι ανάδρομος, επειδή τα ζώδια του Νερού έχουν να κάνουν με το συναίσθημα περισσότερο παρά με τη λογική, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο μπλοκάρεται η λογική μας, η κρίση μας από το συναίσθημά μας και ιδιαίτερα από το αρνητικό συναίσθημα.

Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αυτή την περίοδο για να μην κάνουμε λάθη, βασιζόμενοι σε συναισθηματικά κριτήρια αλλά και στο θυμικό μας

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου εξήγησε πως η περίοδος της ανάδρομης πορείας του Ερμή δεν έρχεται για να μας ταλαιπωρήσει, αλλά κάτι να μας διδάξει ουσιαστικά. «Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μπορεί να θέλουμε να δούμε τι πήραμε και τι δώσαμε στις σχέσεις μας. Αν αισθανόμαστε ασφάλεια με τους ανθρώπους που αποτελούν το σημαντικό κοντινό μας περιβάλλον, να διορθώσουμε επίσης οικονομικά λάθη, να διαχειριστούμε με μεγαλύτερη πειθαρχία και σύνεση τα έσοδα που έχουμε», σημείωσε η αστρολόγος. 

Η ίδια τόνισε όμως ότι  ο ανάδρομος Ερμής δεν προσφέρεται για να πάρουμε ρίσκο, πόσω μάλλον οικονομικό, αλλά και να κάνουμε σημαντικές κινήσεις σε επιχειρηματικά σχέδια. «Κάντε λίγο υπομονή αν έχετε όντως κάτι σημαντικό στο μυαλό σας να ξεκινήσετε. Περιμένετε να φτάσουμε στα μισά του Νοέμβρη και μετά το κάνετε. Αν τώρα σας προταθεί κάτι, μια δουλειά μέσα σε αυτό το διάστημα, εγώ δεν λέω να μην ξεκινήσετε μία δουλειά. Να έχετε όμως στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν στην πορεία. Αυτό δε σημαίνει ότι θα αλλάξουν αρνητικά. Μπορεί να αλλάξουν γιατί θα πάρετε μια προαγωγή. Μπορεί να αλλάξουν γιατί μπορεί να διευκολυνθεί σε μία συνθήκη. Άρα ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια αστάθεια με τον ανάδρομο Ερμή ξεκινώντας, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει κάτι χειρότερο», εξήγησε. 

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Τα Σταθερά ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο απο τον ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό δηλαδή Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι. «Εσείς λοιπόν κι όσοι έχετε και ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί και πιο ευέλικτοι γιατί συνήθως με τον Ερμή στον Σκορπιό έχουμε καθυστερήσεις, αναβολές, όλα αυτά τα πράγματα», ανέφερε. 

Τέλος, ανέφερε επίσης πως αυτό το διάστημα μπορεί να γίνουν σπουδαίες αποκαλύψεις για οικονομικά και σεξουαλικά σκάνδαλα, αλλά και να λυθούν κάποια αστυνομικά μυστήρια.

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