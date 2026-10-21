Αθανασία Τσουμελέκα: H χρυσή Ολυμπιονίκης του βάδην έγινε ηθοποιός

Η μοιραία ενασχόληση με τον αθλητισμό λόγω έρωτα, τα παιδιά & η υποκριτική

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Η Αθανασία Τσουμελέκα, η Ολυμπιονίκης στο βάδην που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2004, ασχολείται εδώ και μερικά χρόνια με την υποκριτική. Φέτος, παίζει στην παράσταση Toc Toc στο Θέατρο Βρετάνια. 

«Πάντοτε μου άρεσε το σανίδι, αλλά πάντοτε ντρεπόμουν. Στην Πρέβεζα όταν ήμουν μαθήτρια κι ερχόταν κάποιος τραγουδιστής ή θεατρικό, που δεν ήταν συχνό τότε, το θαύμαζα και το ήθελα πολύ. Είχα παίξει σε μια παράσταση γιατί με είχε απορροφήσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Ήμουνα κοριτσάκι σεμνό. Το έργο ήταν το Εξοχικόν κέντρον ο Έρως, του Δημήτρη Ψαθά», αποκάλυψε η Αθανασία Τσουμελέκα στο Happy Day. 

Μάλιστα, πρόσφατα είχε και μια guest εμφάνιση στη σειρά Κρίνο & Αγκάθι.

 

Αθανασία Τσουμελέκα: Ο πρωταθλητισμός- «Δεν ήμουν εγώ το ταλέντο της οικογένειας»

Η Ολυμπιονίκης είπε ότι η ενασχόληση της με τον αθλητισμό ήρθε μοιραία λόγω έρωτα, αν και παντού πήγαινε τρέχοντας. 

«Ο αθλητισμός ήρθε μοιραία, αν και εγώ δεν ήμουν το ταλέντο στην οικογένεια. Το ταλέντο στην οικογένεια ήταν η αδερφή μου και εμένα με είχαν για τις μπαλίτσες. Αυτό μου λέγανε, αλλά αυτό με έτρωγε μέσα μου και έλεγα όχι, εγώ θα σας αποδείξω ότι είμαι ταλέντο. Επίσης, ήμουν ένα ευτραφή κοριτσάκι, το οποίο δεν περίμεναν ποτέ ότι θα κάνει αντοχή. Είχα ξεκινήσει με σφαίρα, με δίσκο, με τέτοια αγωνίσματα και επειδή είχα ερωτευτεί ένα αγόρι, έπρεπε να τον κερδίσω. Τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο για να ψάχνουμε πώς θα αδυνατίσουμε. Οπότε αυτό που έκανα είναι μετά το τέλος της προπόνησης που πήγαινα  αθλητικό σχολείο, που θεωρώ ότι τα αθλητικά σχολεία πρέπει να υπάρχουν, εκεί που όλοι έκαναν μπάνιο και ετοιμάζονταν για το σχολείο, εγώ καθόμουν και έτρεχα για να χάσω τα κιλά μου. Τελικά, ο Δημήτρης έπεσε ήταν η πρώτη μου σχέση», εξομολογήθηκε. 

Μάλιστα, σημείωσε πως μετά έφυγε από την Πρέβεζα και παντρεύτηκε αλλά δε χώρισαν. «Κάνει άλλη ζωή, κάνω άλλη ζωή. Η αγάπη πάντα μένει. Εγώ θεωρώ ότι όταν αγαπάς κάποιον δε χάνεται. Ο έρωτας φεύγει», είπε. 

Αθανασία Τσουμελέκα: «Η υποκριτική ήταν ανάγκη»

«Ήταν ανάγκη η υποκριτική, γιατί ο αθλητισμός με έχει απορροφήσει πάρα πολύ. Οπότε είχα μείνει πίσω στην κοινωνική μου ζωή,
στο να μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο, γιατί είχα απομονωθεί, γιατί ήμουν, όπως λέει κι ένα θεατρικό που θα παίξουμε μετά. "Ήμουν ένα αντικείμενο για τον εαυτό μου που έπρεπε καλά να λειτουργεί". Δεν υπήρχε η ψυχή γιατί έπρεπε να μηδενίζω τα συναισθήματα για να μπορώ να αποδίδω. Δε μου έλειπαν συνθήκες της ηλικίας γιατί ήταν στόχος για μένα, οπότε είχα κλειδώσει. Απολαμβάνω τώρα (σ.σ πράγματα που δεν έκανα λόγω αθλητισμού). Δεν έχω μετανιώσει απολύτως τίποτα, γιατί όλα είναι εμπειρίες και από όλα έχω πάρει», σημείωσε.

 

 

Αθανασία Τσουμελέκα: «Μετάνιωσα που έβαλα τόσα όρια στα παιδιά μου» 

H Oλυμπιονίκης και ηθοποιός έχει δύο παιδιά, τη Στεφανία που θα γίνει 20 χρόνων σε δύο μέρες και τον Ιάσονα που είναι 18 χρόνων. 

 

«Σίγουρα αυτό που θα έκανα περισσότερο σαν μαμά θα ήταν να κάθομαι περισσότερη ώρα στο πάτωμα, να παίζω μαζί τους
και το βράδυ που όλα τα παιδάκια γκρινιάζουν να μην είχα το "πρέπει να κοιμηθείς στο κρεβάτι του" και να το πηγαίνω να κοιμάται. Γιατί τελικά τα παιδιά μεγαλώνοντας θα φύγουν από μόνα τους και δε θα κοιμούνται μαζί σου. Οπότε δε θα έβαζα ίσως τόσα όρια», εξομολογήθηκε.

Ακόμη, ανέφερε πως σωματικά τα παιδιά της έχουν ταλέντο στον αθλητισμό, αλλά δε θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με τον πρωταθλητισμό.
«Η ζωή είναι δική τους. Δεν θέλουν να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνω εγώ», είπε κλείνοντας. 

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