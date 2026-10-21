Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Με νέα ανάρτηση στο Instagram επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγα 24ωρα μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που είχε δημοσιεύσει από το Παρίσι με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο τραγουδιστής επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια για την κριτική που δέχθηκε και αντ’ αυτού παρουσίασε το τραγούδι Μετανάστης, στρέφοντας ξανά το ενδιαφέρον στη μουσική του.

Η επιστροφή του στα social media ήρθε μετά τον θόρυβο που ακολούθησε την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου είχε ταξιδέψει για συναυλία. Η νέα ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 2.000 likes μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ τα περισσότερα σχόλια που ακολούθησαν ήταν θετικά για το νέο κομμάτι.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Τι προκάλεσε τα σχόλια για τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Παρίσι

Η υπόθεση ξεκίνησε από το ταξίδι του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι, όπου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία στο La Seine Musicale, έναν από τους γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν ο Ιμπραΐμ Μααλούφ και ο Σοφιάν Παμάρ.

Πριν από την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο από το Τροκαντερό, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, στο οποίο ερμήνευε το νέο του τραγούδι Ρεύμα. Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία στο Παρίσι καταγράφονταν μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων, ενώ είχαν σημειωθεί και επεισόδια.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε κύμα επικριτικών σχολίων στα social media. Χρήστες θεώρησαν άστοχη τη δημοσίευση ενός ανέμελου μουσικού βίντεο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κοινωνική αναταραχή. Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ορισμένοι χαρακτήρισαν τον τραγουδιστή «εκτός τόπου και χρόνου», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ένα δημόσιο πρόσωπο με τέτοια αναγνωρισιμότητα όφειλε να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στα γεγονότα.

Υπήρξαν, πάντως, και χρήστες που στάθηκαν υποστηρικτικά απέναντί του, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για μια δημοσίευση που σχετιζόταν αποκλειστικά με την επαγγελματική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Η πολυσυζητημένη ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Οι τηλεοπτικές αντιδράσεις για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το θέμα δεν έμεινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρασε γρήγορα και στις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, όπου δημοσιογράφοι και παρουσιαστές σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Αργυρός διαχειρίστηκε δημόσια την παρουσία του στο Παρίσι.

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από το Καλύτερα Δε Γίνεται, στάθηκε στη χρονική συγκυρία της δημοσίευσης και εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν υπήρξε, όπως ειπώθηκε, παρέμβαση από το περιβάλλον του καλλιτέχνη ώστε να συνεκτιμηθεί η κατάσταση στην πόλη.

Κριτική διατυπώθηκε και από την Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το Happy Day, με επίκεντρο τον επικοινωνιακό χειρισμό της παρουσίας του τραγουδιστή στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αιχμηρή κριτική του άσκησε η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια του Star σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής και οι συνεργάτες του διαχειρίστηκαν την επικοινωνία της διοργάνωσης, συνδέοντας την υπόθεση με την προηγούμενη συζήτηση γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως διευκρίνισε, η ένστασή της δεν αφορά την πραγματοποίηση της συναυλίας, αλλά τη δημόσια εικόνα που δημιουργείται μέσα από τις συγκεκριμένες κινήσεις.