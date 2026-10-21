Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι

Επέστρεψε στο Instagram με νέα ανάρτηση για το «Μετανάστης»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 11:02 Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»
21.10.26 , 10:49 MGS5 EV: Το πιο αξιόπιστο οικογενειακό SUV για οικογένειες
21.10.26 , 10:41 Κρις Μπέτα: «Το να είμαι κόρη της Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»
21.10.26 , 10:28 «Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!
21.10.26 , 10:25 Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
21.10.26 , 10:23 Τι είναι και τι ορίζει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Δείτε τον χάρτη
21.10.26 , 10:18 Βούρκωσε η Ανθή Βούλγαρη: «Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου»
21.10.26 , 10:10 Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους
21.10.26 , 10:10 Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
21.10.26 , 10:06 Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!
21.10.26 , 10:03 Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
21.10.26 , 10:01 Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»
21.10.26 , 09:52 Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»
21.10.26 , 09:35 Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες
21.10.26 , 09:33 Όμιλος Σφακιανάκη: Η τεχνητή νοημοσύνη σας βρίσκει εργασία
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Απεργία 21/10: Ποιοι συμμετέχουν - Κλειστοί σταθμοί Μετρό και σχολεία
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Σε κώμα 21χρονη στο Τζάνειο: Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανάρτησε νέο βίντεο στο Instagram μετά την κριτική που δέχθηκε για προηγούμενη ανάρτηση από το Παρίσι.
  • Η ανάρτηση του έγινε κατά την διάρκεια κινητοποιήσεων στη γαλλική πρωτεύουσα, προκαλώντας αντιδράσεις για την έλλειψη ευαισθησίας.
  • Η νέα του ανάρτηση παρουσίασε το τραγούδι 'Μετανάστης' και συγκέντρωσε πάνω από 2.000 likes.
  • Η ελληνική τηλεόραση σχολίασε την επικοινωνιακή διαχείριση της παρουσίας του Αργυρού στο Παρίσι, με κριτική από δημοσιογράφους.
  • Η Ναταλία Γερμανού και άλλοι παρουσιαστές εξέφρασαν ανησυχία για την χρονική συγκυρία της δημοσίευσης.

Με νέα ανάρτηση στο Instagram επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγα 24ωρα μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που είχε δημοσιεύσει από το Παρίσι με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

«Ο Αργυρός θεωρεί ότι τον ζήλευαν για τη σχέση του με την Γκιλφόιλ»

Το βράδυ της Τρίτης, ο τραγουδιστής επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια για την κριτική που δέχθηκε και αντ’ αυτού παρουσίασε το τραγούδι Μετανάστης, στρέφοντας ξανά το ενδιαφέρον στη μουσική του.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι

Η επιστροφή του στα social media ήρθε μετά τον θόρυβο που ακολούθησε την παρουσία του στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου είχε ταξιδέψει για συναυλία. Η νέα ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 2.000 likes μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ τα περισσότερα σχόλια που ακολούθησαν ήταν θετικά για το νέο κομμάτι.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Τι προκάλεσε τα σχόλια για τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Παρίσι

Η υπόθεση ξεκίνησε από το ταξίδι του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Παρίσι, όπου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία στο La Seine Musicale, έναν από τους γνωστούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν ο Ιμπραΐμ Μααλούφ και ο Σοφιάν Παμάρ.

Πριν από την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο από το Τροκαντερό, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ, στο οποίο ερμήνευε το νέο του τραγούδι Ρεύμα. Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία στο Παρίσι καταγράφονταν μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων, ενώ είχαν σημειωθεί και επεισόδια.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε κύμα επικριτικών σχολίων στα social media. Χρήστες θεώρησαν άστοχη τη δημοσίευση ενός ανέμελου μουσικού βίντεο σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κοινωνική αναταραχή. Σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση, ορισμένοι χαρακτήρισαν τον τραγουδιστή «εκτός τόπου και χρόνου», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ένα δημόσιο πρόσωπο με τέτοια αναγνωρισιμότητα όφειλε να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στα γεγονότα.

Υπήρξαν, πάντως, και χρήστες που στάθηκαν υποστηρικτικά απέναντί του, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για μια δημοσίευση που σχετιζόταν αποκλειστικά με την επαγγελματική και καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Η πολυσυζητημένη ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Οι τηλεοπτικές αντιδράσεις για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το θέμα δεν έμεινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρασε γρήγορα και στις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, όπου δημοσιογράφοι και παρουσιαστές σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Αργυρός διαχειρίστηκε δημόσια την παρουσία του στο Παρίσι.

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από το Καλύτερα Δε Γίνεται, στάθηκε στη χρονική συγκυρία της δημοσίευσης και εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν υπήρξε, όπως ειπώθηκε, παρέμβαση από το περιβάλλον του καλλιτέχνη ώστε να συνεκτιμηθεί η κατάσταση στην πόλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι

Κριτική διατυπώθηκε και από την Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το Happy Day, με επίκεντρο τον επικοινωνιακό χειρισμό της παρουσίας του τραγουδιστή στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ζήνα Κουτσελίνη για Κωνσταντίνο Αργυρό και Παρίσι: «Κάνει απανωτά λάθη»

Αιχμηρή κριτική του άσκησε η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια του Star σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο ο τραγουδιστής και οι συνεργάτες του διαχειρίστηκαν την επικοινωνία της διοργάνωσης, συνδέοντας την υπόθεση με την προηγούμενη συζήτηση γύρω από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως διευκρίνισε, η ένστασή της δεν αφορά την πραγματοποίηση της συναυλίας, αλλά τη δημόσια εικόνα που δημιουργείται μέσα από τις συγκεκριμένες κινήσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάρης Ρώμας
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»
Κρις Μπέτα - Νατάσα Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Κρις Μπέτα: «Το να είμαι κόρη της Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο»
Σάσα Μπάστα
Celebrities & Gossip Νεα
Έγκυος ξανά η Σάσα Μπάστα: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Μας έλεγαν ”ωραίο το θεατράκι στην Επίδαυρο”»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Δημόσια εξομολόγηση για την πίστη του
Celebrities & Gossip Νεα
Αρναούτογλου: «Έξι χρόνια πήγαινα σε ψυχίατρο. Μίλησα ανοιχτά γι΄ αυτό»
Εριέττα Κούρκουλου
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Οκτώβριος της Εριέττας Κούρκουλου μέσα από 20 φωτογραφίες
Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Χειλάκη, Μαξίμου, Μυριαγκού
Celebrities & Gossip Νεα
Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Χειλάκη, Μαξίμου, Μυριαγκού
Ναταλία Δραγούμη: Η σχέση της με τον Αλέξη Γεωργούλη
Celebrities & Gossip Νεα
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Ηλίας Βρεττός: Κατασκήνωσε στον Όλυμπο με την εγκυμονούσα σύζυγό του
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top