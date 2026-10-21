Μεξικό: Δικαίωση Για Τη Δολοφονία Της 8χρονης Καμίλα

Δύο χρόνια μετά την δολοφονία της 8ρονης Καμίλα Γκόμες από το Μεξικό, ήρθε η δικαίωση με την καταδίκη των δραστών.

Οι δύο άνδρες που βρέθηκαν στο εδώλιο για τον θάνατό της καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών.

DAN 67 AÑOS DE PRISIÓN A DOS RESPONSABLES DEL FEMINICIDIO DE CAMILA EN TAXCO José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N” fueron sentenciados a 67 años y 6 meses de prisión cada uno por el feminicidio de #Camila, la niña asesinada en marzo de 2024 en #Taxco, #Guerrero. Además de la pena, deberán pagar multas y más de 5 millones de pesos por reparación del #daño. Con esta resolución ya suman tres sentencias condenatorias por el caso, incluida la de un adolescente declarado coautor en 2024. El tribunal también ordenó que autoridades municipales de Taxco ofrezcan una disculpa pública a la madre de la menor por señalamientos que reprodujeron estereotipos de #género. — 24 Morelos (@24_morelos) October 20, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο, καθένας από τους δύο καταδικασθέντες καλείται επίσης να καταβάλει στην οικογένεια του κοριτσιού αποζημίωση ύψους 5.000.000 πέσο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 242.000 ευρώ.

✅ #GUERRERO | 67 AÑOS DE PRISIÓN A FEMINICIDAS DE CAMILA, NIÑA DE TAXCO ⚖️ La FGE informó que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a José Ricardo Amado Gaytán y a Axel Alejandro Estrada Aguilar por el feminicidio de Camila, de ocho años, ocurrido en 2023 en Taxco de Alarcón. Se les impuso multa y reparación del daño por más de 3 millones de pesos. El Ayuntamiento deberá ofrecer una disculpa pública a la madre de la niña. 🕊️ — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) October 21, 2026

Η απαγωγή της Καμίλα και ο θάνατός της - Το άγριο λιντσάρισμα των δραστών από πολίτες

Η μικρή Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024, όταν βγήκε από το σπίτι της στην πόλη Τάσκο για να παίξει. Λίγο αργότερα, η μητέρα της άρχισε να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα από άτομα που ζητούσαν λύτρα για την απελευθέρωσή της.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας βοήθησαν τις Αρχές να εντοπίσουν τους υπόπτους. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το κορίτσι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου.

Η είδηση του θανάτου της 8χρονης προκάλεσε οργή στην τοπική κοινωνία. Δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους και συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι.

📍MÉXICO 🇲🇽 CASO CAMILA 🔴 Los habitantes del pueblo de #Taxco en el estado de #Guerrero, #Mexico, lincharon a los presuntos sospechosos por el femicidio de Camila Gómez, una niña de 8 años que se dirigía a jugar con una amiga. 📱Leé más en https://t.co/W4jSOGWmyc #crimen https://t.co/6ymAq0FdqP — DiarioLat.Ok (@diariolatOk) March 29, 2024

Στη συνέχεια, τους έβγαλαν διά της βίας από το σπίτι και τους ξυλοκόπησαν με ρόπαλα, χωρίς να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση εκείνη τη στιγμή.

Sentencian a responsables del feminicidio de la pequeña #CamilaGómez, de 8 años, en #Taxco, #Guerrero. #NoticiasImagen #YoTeVeo #ImagenNoticias con @MendivilCrystal @imagen_crystal https://t.co/sYDWQhIFHi — Imagen Noticias (@ImagenNoticias_) October 20, 2026

Μία γυναίκα που κατηγορούνταν για την απαγωγή υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αργότερα οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Τα περιστατικά αυτοδικίας είναι συχνά στο Μεξικό, ιδιαίτερα σε υποθέσεις σοβαρών εγκλημάτων. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο, μεταξύ άλλων, στο έντονο αίσθημα ατιμωρησίας που επικρατεί σε τμήματα της κοινωνίας.