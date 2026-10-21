Μεξικό: Δικαίωση για την απαγωγή και τη δολοφονία της 8χρονης Καμίλα

67 χρόνια φυλακή για τους δράστες, δύο χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα

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Μεξικό: Δικαίωση Για Τη Δολοφονία Της 8χρονης Καμίλα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικαστική απόφαση για την απαγωγή και δολοφονία της 8χρονης Καμίλα Γκόμες στο Μεξικό, δύο χρόνια μετά το έγκλημα.
  • Οι δύο δράστες καταδικάστηκαν σε 67 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη και υποχρεούνται να πληρώσουν 5.000.000 πέσο στην οικογένεια.
  • Η Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024 και βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες αργότερα.
  • Η τοπική κοινωνία αντέδρασε με οργή, λιντσάροντας τους δράστες χωρίς αστυνομική παρέμβαση.
  • Η αυτοδικία είναι συχνό φαινόμενο στο Μεξικό, λόγω του αισθήματος ατιμωρησίας.

Δύο χρόνια μετά την δολοφονία της 8ρονης Καμίλα Γκόμες από το Μεξικό, ήρθε η δικαίωση με την καταδίκη των δραστών. 

Οι δύο άνδρες που βρέθηκαν στο εδώλιο για τον θάνατό της καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 67 ετών και έξι μηνών. 

 

 

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας Γκερέρο, καθένας από τους δύο καταδικασθέντες καλείται επίσης να καταβάλει στην οικογένεια του κοριτσιού αποζημίωση ύψους 5.000.000 πέσο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 242.000 ευρώ. 

 

 

Η απαγωγή της Καμίλα και ο θάνατός της - Το άγριο λιντσάρισμα των δραστών από πολίτες 

Η μικρή Καμίλα εξαφανίστηκε στις 27 Μαρτίου 2024, όταν βγήκε από το σπίτι της στην πόλη Τάσκο για να παίξει. Λίγο αργότερα, η μητέρα της άρχισε να δέχεται ανώνυμα τηλεφωνήματα από άτομα που ζητούσαν λύτρα για την απελευθέρωσή της. 

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας βοήθησαν τις Αρχές να εντοπίσουν τους υπόπτους. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το κορίτσι βρέθηκε νεκρό μέσα σε μαύρη σακούλα, στην άκρη ενός δρόμου. 

Η είδηση του θανάτου της 8χρονης προκάλεσε οργή στην τοπική κοινωνία. Δεκάδες κάτοικοι απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους και συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι όπου βρίσκονταν οι ύποπτοι. 

 

 

Στη συνέχεια, τους έβγαλαν διά της βίας από το σπίτι και τους ξυλοκόπησαν με ρόπαλα, χωρίς να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση εκείνη τη στιγμή. 

 

 

Μία γυναίκα που κατηγορούνταν για την απαγωγή υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αργότερα οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. 

Τα περιστατικά αυτοδικίας είναι συχνά στο Μεξικό, ιδιαίτερα σε υποθέσεις σοβαρών εγκλημάτων. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο, μεταξύ άλλων, στο έντονο αίσθημα ατιμωρησίας που επικρατεί σε τμήματα της κοινωνίας. 

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