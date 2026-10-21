GNTM ή... WWE; Τη Δευτέρα τα μοντέλα παλεύουν με τον εαυτό τους!

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 21.10.26, 00:08
GNTM Trailer Δευτέρα 26/10/26

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Μετά την αποχώρηση την Ανθής στο αποψινό επεισόδιο, το GNTM επιστρέφει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με μια νέα δοκιμασία που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη! Οι διαγωνιζόμενοι αφήνουν πίσω τους όσα γνωρίζουν μέχρι τώρα και καλούνται να μπουν στο ρινγκ, να ξεπεράσουν τα όριά τους και να αναμετρηθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Δες το GNTM

«Ήρθε η ώρα να παλέψετε με τον πραγματικό σας εαυτό», είναι το μήνυμα που δίνει τον τόνο στη νέα πρόκληση, με την έκρηξη, την ορμή και την κίνηση να αποτελούν τα τρία βασικά ζητούμενα της φωτογράφισης.

GNTM TRAILER

Οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικές συνθήκες, να επιστρατεύσουν τη δύναμη και την εκφραστικότητά τους και να αποδείξουν πως μπορούν να μετατρέψουν την ένταση σε μια δυνατή φωτογραφία. Ωστόσο, η δοκιμασία δεν φαίνεται να είναι εύκολη για όλους, με την κούραση να γίνεται αισθητή και τα συναισθήματα να εναλλάσσονται από τη μία στιγμή στην άλλη.

Την ίδια ώρα, οι εντάσεις δεν λείπουν από το σπίτι του GNTM. Σχόλια, αιχμές και διαφορετικές απόψεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των διαγωνιζομένων δοκιμάζονται για ακόμη μία φορά. Ποιοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και ποιοι θα αφήσουν τα νεύρα να τους επηρεάσουν;

Ποιος θα ξεχωρίσει στο ρινγκ και ποιος θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο; Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο GNTM!

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