Μία ακόμη απώλεια προστίθεται στην πολυτάραχη ιστορία της οικογένειας Κένεντι, καθώς η Κάιλ Κένεντι, εγγονή του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και της Έθελ Κένεντι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τη δημοσίευση της νεκρολογίας της, προκαλώντας συγκίνηση.

Η Κάιλ πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, στην κατοικία της στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί.

Κάιλ Κένεντι: Η ζωή, η προσφορά στην εκπαίδευση και η περιπέτεια υγείας

Η Κάιλ ήταν κόρη του Μάικλ Κένεντι, ενός από τα έντεκα παιδιά του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, ο οποίος πέθανε το 1997 σε ηλικία 39 ετών, έπειτα από δυστύχημα ενώ έκανε σκι. Η ίδια ακολούθησε μια διαφορετική επαγγελματική πορεία, αφιερώνοντας σημαντικό μέρος της ζωής της στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Georgetown και συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία με μεταπτυχιακές σπουδές στην προσχολική εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική πολιτική. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη μέσω του προγράμματος Teach for America, ενώ υποστήριξε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για παιδιά από αδύναμες οικογένειες.

Το 2020, ένας σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της, προκαλώντας μακροχρόνια παράλυση. Παρά τις δυσκολίες, η Κάιλ δραστηριοποιήθηκε υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, φτάνοντας να καταθέσει ενώπιον πολιτειακών νομοθετών στη Μασαχουσέτη για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στην υγειονομική περίθαλψη.

Κάιλ Κένεντι: Οι οικογενειακές απώλειες και η λεγόμενη «κατάρα των Κένεντι»

Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε και από οδυνηρές απώλειες. Το 2012 παντρεύτηκε τον Λίαμ Κερ, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Η κόρη τους, Τζόζεφιν, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή της, ενώ η Κάιλ αφήνει πίσω τους δύο γιους της, Κόνορ και Ντέκλαν.

Η νέα απώλεια επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «κατάρα των Κένεντι», έναν χαρακτηρισμό που συνδέθηκε με τις αλλεπάλληλες τραγωδίες της οικογένειας. Από τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 και εκείνη του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι το 1968 μέχρι μεταγενέστερους θανάτους συγγενών τους, η ιστορία της δυναστείας έχει σημαδευτεί από δραματικά γεγονότα.



