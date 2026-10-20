Μπήλιου: Βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας - Δοκιμασίες & σημαντικές αποφάσεις

Οι επιρροές από την Αφροδίτη και τον Πλούτωνα

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Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Stars System, βάσει του ζωδίου της σχέσης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει τις σχέσεις που επηρεάζονται από το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα μέχρι τον Δεκέμβριο.
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Ζυγό θα διαρκέσει από 25/10 έως 14/11, επηρεάζοντας τις σχέσεις.
  • Ζώδια στις πρώτες 5° του Ταύρου, Λέοντα, Σκορπιού και Υδροχόου θα αντιμετωπίσουν δοκιμασίες.
  • Ζώδια από 22° έως 29° του Κριού, Καρκίνου, Ζυγού και Αιγόκερω θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τις σχέσεις τους.
  • Λέοντες, Υδροχόοι, Τοξότες και Δίδυμοι έχουν πιθανότητες επισημοποίησης σχέσεων.

Η Άση Μπήλιου μίλησε στο Stars System για τις σχέσεις που αγγίζει περισσότερο το τετράγωνο Αφροδίτης- Πλούτωνα (μέχρι τον Δεκέμβριο), αλλά και η ανάδρομη Αφροδίτη στον Ζυγό (από 25/10 έως 14/11). 

Βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας στο asibliliou.gr.

Βάσει λοιπόν του σύνθετου Ήλιου, δηλαδή του ζωδίου της σχέσης τους, όσων είναι:

  • στις πρώτες 5° του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχόου, μπορεί να περάσουν από δοκιμασίες μέχρι τον Δεκέμβριο

«Επηρεάζεστε αυτή τη στιγμή από την ανάδρομη Αφροδίτη και τον Πλούτωνα και επειδή έχουμε και άλλη όψη της Αφροδίτης από τον Σκορπιό με τον Πλούτωνα τον Δεκέμβρη, ακόμη και αν έχει υπάρξει από τον προηγούμενο μήνα ακόμη μια κατάσταση, δεν πρόκειται να επιλυθεί πριν τον Δεκέμβρη», εξήγησε η αστρολόγος.

  • από τις 22° έως 29° του Κριού, του Καρκίνου, του Ζυγού και του Αιγόκερω, θα πάρουν αποφάσεις είτε για τη συνέχιση της αναθερμαίνοντά τη, είτε για τη λήξη της

«γιατί εσείς επηρεάζεστε πιο πολύ από την ανάδρομη Αφροδίτη στο Ζυγό, από την Κυριακή 25/10 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου».

  • Λέοντες και Υδροχόοι, Τοξότες και Δίδυμοι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επισημοποίησης μιας πρότασης, μιας αλλαγήςστη σχέση σας, ανεξάρτητα από τη μοίρα στην οποία βρίσκεται ο σύνθετος Ήλιος.

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