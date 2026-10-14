Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κομμάτι με ξεχωριστό design

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 11:47 Κοτόπουλο με χυλοπίτες, η απόλυτη φθινοπωρινή comfort συνταγή
14.10.26 , 11:44 Μπήλιου: Θετικές εξελίξεις για όσους έχουν Ήλιο από 20° έως 25° σε 6 ζώδια
14.10.26 , 11:40 Ιράν: Παντρεύτηκε μέσα από τη φυλακή κι εκτελέστηκε μετά από λίγο
14.10.26 , 11:33 Βίντεο: Ορμητικά νερά από πλημμύρα παρασέρνουν γυναίκα στην Τουρκία
14.10.26 , 11:27 Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
14.10.26 , 11:08 Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
14.10.26 , 11:03 Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
14.10.26 , 11:03 Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
14.10.26 , 10:37 Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
14.10.26 , 10:32 Νίκος Μουτσινάς: To «Lingo» και το όνειρο ζωής για την Ουγκάντα
14.10.26 , 10:21 Επίδομα γέννησης: Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα δίνουν την οικονομική ενίσχυση
14.10.26 , 10:16 Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα - Διαμαρτύρονται για τα ακριβά ενοίκια
14.10.26 , 10:07 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση»: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα- Ποιες περιοχές αφορά
14.10.26 , 10:00 Βαρκελώνη: Η ταυτότητα της Αθήνας αντανακλάται στους δρόμους της
14.10.26 , 09:54 Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ
Μπήλιου: Η πρόβλεψη για όσους έχουν γενέθλιο Πλούτωνα σε Σκορπιό ή Ζυγό
Καιρός: Δραματικές ώρες ξανά στην Εύβοια - Υπερχείλισε ο Κηρέας
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…» - Το επικό story από το κινητό του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου έκανε βόλτα στην Αθήνα με casual look.
  • Φορούσε μαύρο παντελόνι, τοπ και κόκκινη oversized ζακέτα.
  • Η τσάντα της είναι του οίκου Roberto Cavalli και αξίζει περίπου 4.000 ευρώ.
  • Η τσάντα διαθέτει χρυσές λαβές σε σχήμα λιονταριών, προσφέροντας πολυτελή αισθητική.
  • Η εμφάνιση της Ελληνίδου συνδύασε άνεση και στιλ.

Μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της Αθήνας έκανε η Ρία Ελληνίδου, επιλέγοντας ένα άνετο look με ξεχωριστές στιλιστικές λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Η τραγουδίστρια κινήθηκε σε casual διάθεση, φορώντας μαύρο παντελόνι και τοπ, τα οποία συνδύασε με μια κόκκινη oversized ζακέτα, προσθέτοντας χρώμα και ένταση στην εμφάνισή της. Το σύνολό της ήταν απλό και άνετο, με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο λόγος για την τσάντα του οίκου Roberto Cavalli που κρατούσε, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 4.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κομμάτι με ξεχωριστό design το οποίο ξεχωρίζει χάρη στις χρυσές λαβές σε σχήμα λιονταριών. Η λεπτομέρεια αυτή, χαρίζει στην τσάντα έντονο χαρακτήρα και πολυτελή αισθητική.

Δες τις φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου:

Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ

Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και ιδιαίτερα αξεσουάρ/ ndp

Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ

Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και τσάντα 4.000 ευρώ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η απώλεια των γονιών του και η κόρη του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννος Περλέγκας: H ηλικία, η αδυναμία στην κόρη & οι ηθοποιοί γονείς του
Λαμπερά Πρόσωπα της Ελληνικής Showbiz Σε Κοσμική Εκδήλωση
Celebrities & Gossip Νεα
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Celebrities & Gossip Νεα
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Λαγούτης Για Τον Χωρισμό Του: «Έχει Περάσει Ένας Χρόνος»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά για τον χωρισμό του: «Γίνεται πάντα για καλό»
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει»
Celebrities & Gossip Νεα
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Οι Φωτογραφίες Με Τον Μοναχογιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Eλίζαμπεθ Ελέτσι: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον 5 μηνών γιο της
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Λιβιεράτου: Η Νέα Φωτογραφία Με Τον Σύντροφό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
Νάνα Μούσχουρη
Celebrities & Gossip Νεα
Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top