Μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της Αθήνας έκανε η Ρία Ελληνίδου, επιλέγοντας ένα άνετο look με ξεχωριστές στιλιστικές λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες.
Η τραγουδίστρια κινήθηκε σε casual διάθεση, φορώντας μαύρο παντελόνι και τοπ, τα οποία συνδύασε με μια κόκκινη oversized ζακέτα, προσθέτοντας χρώμα και ένταση στην εμφάνισή της. Το σύνολό της ήταν απλό και άνετο, με ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ να κλέβει τις εντυπώσεις.
Ο λόγος για την τσάντα του οίκου Roberto Cavalli που κρατούσε, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 4.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κομμάτι με ξεχωριστό design το οποίο ξεχωρίζει χάρη στις χρυσές λαβές σε σχήμα λιονταριών. Η λεπτομέρεια αυτή, χαρίζει στην τσάντα έντονο χαρακτήρα και πολυτελή αισθητική.
Δες τις φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου:
Ρία Ελληνίδου: Βόλτα στην Αθήνα με casual look και ιδιαίτερα αξεσουάρ/ ndp
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