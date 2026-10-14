Ιράν: Παντρεύτηκε μέσα από τη φυλακή κι εκτελέστηκε μετά από λίγο

Κρατούνταν και οι δύο σε διαφορετικές φυλακές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 25χρονος Ιρανός διαδηλωτής Αλιρεζά Σεπαχί παντρεύτηκε τηλεφωνικά την 22χρονη Μαχσάντ Κεσανί πριν εκτελεστεί στις 5 Οκτωβρίου.
  • Η τελετή του γάμου διήρκεσε εννέα λεπτά και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμιρσαλάρ Νταβουντί.
  • Ο Σεπαχί είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την εμπλοκή του σε διαδηλώσεις, ενώ η Κεσανί εκτίει ποινή πέντε ετών για πολιτική δράση.
  • Η εκτέλεση του Σεπαχί είναι η έκτη που σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου, με τουλάχιστον 34 εκτελέσεις συνολικά από τότε.
  • Ο δικηγόρος καταγγέλλει σοβαρές παρατυπίες στη δίκη και την έλλειψη δικαστικών εγγυήσεων, χαρακτηρίζοντας τις εκτελέσεις κρατικές δολοφονίες.

Ο Αλιρεζά Σεπαχί, ένας 25χρονος Ιρανός διαδηλωτής που είχε καταδικαστεί σε θάνατο, παντρεύτηκε την αγαπημένη του μέσα από τη φυλακή, λίγες ώρες πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. Η 22χρονη Μαχσάντ Κεσανί, φοιτήτρια και ακτιβίστρια που εκτίει ποινή πέντε ετών, βρισκόταν σε διαφορετική φυλακή. Οι δυο τους δεν κατάφεραν να συναντηθούν ούτε για την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά, με τη βοήθεια του δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμιρσαλάρ Νταβουντί.

Το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, ο Σεπαχί εκτελέστηκε με απαγχονισμό στις κεντρικές φυλακές του Ισφαχάν. Η τελευταία επιθυμία του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε, χωρίς όμως να αλλάξει την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

Ο γάμος των εννέα λεπτών μέσα από τη φυλακή

Η απόφαση να παντρευτούν ελήφθη όταν η οικογένεια του Σεπαχί κλήθηκε στη φυλακή του Ισφαχάν και οι δικηγόροι φοβήθηκαν ότι επίκειται η εκτέλεσή του.

O Αλιρεζά Σεπαχί και η Μαχσάντ Κεσανί παντρεύτηκαν μέσα στις φυλακές του Ιράν

O Αλιρεζά Σεπαχί και η Μαχσάντ Κεσανί παντρεύτηκαν μέσα στις φυλακές του Ιράν

Η τελετή διήρκεσε περίπου εννέα λεπτά. Ο Αμιρσαλάρ Νταβουντί συντόνισε την τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ οι πατέρες των δύο νέων συμμετείχαν εξ αποστάσεως και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Το συμβολικό γαμήλιο δώρο περιλάμβανε ένα αντίτυπο του Κορανίου, ένα κομμάτι ζαχαρωμένου σαφράν και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Ο δικηγόρος περιέγραψε στους Times του Λονδίνου πώς προέκυψε η ιδέα του γάμου, αποδίδοντας την πρωτοβουλία στην Κεσανί.

«Δεν ήταν δική μου ιδέα. Εγώ απλώς την υλοποίησα», είπε ο Νταβουντί στους Times του Λονδίνου. «Ήταν ιδέα της Μαχσάντ. Ακόμη αναρωτιέμαι πώς μια τόσο νέα γυναίκα μπορεί να έχει τέτοιο θάρρος».

Ο γάμος τους έγινε τηλεφωνικά γιατί κρατούνταν σε διαφορετικές φυλακές και λίγες ώρες μετά ο Αλιρεζά εκτελέστηκε

Ο γάμος τους έγινε τηλεφωνικά γιατί κρατούνταν σε διαφορετικές φυλακές και λίγες ώρες μετά ο Αλιρεζά εκτελέστηκε

Όπως ανέφερε, αρχικά προσπάθησε να βεβαιωθεί ότι η νεαρή γυναίκα είχε κατανοήσει τη σοβαρότητα της απόφασής της.

«Της είπα “καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί απλώς να αναιρεθεί;”», θυμάται. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη:

«Κύριε Νταβουντί, αγαπώ τον Αλιρεζά».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Σεπαχί δυσκολεύτηκε αρχικά να πιστέψει ότι η σύντροφός του ήθελε πραγματικά να τον παντρευτεί. Όταν κατάλαβε ότι η απόφασή της ήταν οριστική, συγκινήθηκε.

 

 

«Όταν κατάλαβε ότι μιλούσε σοβαρά, άρχισε να κλαίει και υπέγραψε», είπε ο Νταβουντί. «Η Μαχσάντ ήταν απολύτως αποφασισμένη. Ο Αλιρεζά έκλαιγε. Ακόμη και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι άρχισαν να κλαίνε».

Ο δικηγόρος ήλπιζε ότι η δημοσιότητα γύρω από τον γάμο θα μπορούσε να καθυστερήσει την εκτέλεση. «Ελπίζω η αγάπη να νικήσει αυτό το καταραμένο σχοινί», είχε πει. Ωστόσο, οι προσδοκίες του δεν επιβεβαιώθηκαν.

Η καρδιακή προσβολή που είχε αναβάλει την εκτέλεση

Ο Σεπαχί είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με την εκτέλεση τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 28 Ιουλίου, οι ιρανικές αρχές είχαν προγραμματίσει δημόσιους απαγχονισμούς στην πλατεία Αλιχανί του Ισφαχάν. Εκείνη την ημέρα εκτελέστηκαν ένας ξάδελφός του κι ένας φίλος του.

 

 

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή του, ο Αλιρεζά υπέστη καρδιακή προσβολή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, παρέμεινε αναίσθητος για αρκετές ημέρες.

Η αδελφή του, φοβούμενη ότι η ανάρρωσή του θα σήμαινε επιστροφή στην αγχόνη, είχε απευθυνθεί στον Νταβουντί με μια δραματική έκκληση.

«Η αδελφή του μού είπε “σε παρακαλώ, προσευχήσου να μην ξυπνήσει. Αν ξυπνήσει, θα τον εκτελέσουν”», ανέφερε ο δικηγόρος.

 

 

Ο νεαρός τελικά συνήλθε και επέστρεψε στη φυλακή. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέχισε να ζει υπό τον φόβο της εκτέλεσης, μέχρι το πρωί της 5ης Οκτωβρίου.

Ποια είναι η Μαχσάντ Κεσανί

Η 22χρονη Μαχσάντ Κεσανί είναι φοιτήτρια και ακτιβίστρια, η οποία έχει συλληφθεί επανειλημμένα για την πολιτική της δράση.

Η πρώτη σύλληψή της έγινε τον Ιούλιο του 2023, μαζί με άλλους 22 φοιτητές και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

Συνελήφθη ξανά κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπισε ήταν η «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας», η «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και η «υποκίνηση σε φόνο».

Η ποινή της επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό και κρατείται στη φυλακή Ντολαταμπάντ του Ισφαχάν.

Οι δύο νέοι γνωρίζονταν και διατηρούσαν σχέση πριν από τις συλλήψεις τους. Οι οικογένειές τους είχαν επίσης αναπτύξει σχέσεις μέσα από το δίκτυο αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε μεταξύ διαδηλωτών και συγγενών κρατουμένων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου.

Οι καταγγελίες για τη δίκη και τις συνθήκες κράτησης

Ο Σεπαχί συνελήφθη στο σπίτι της οικογένειάς του στις 10 Ιανουαρίου, μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Η υπόθεσή του συνδεόταν με τα επεισόδια της 8ης Ιανουαρίου στην πλατεία Αλιχανί του Ισφαχάν, κατά τα οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Περισσότεροι από δέκα νεαροί κατηγορήθηκαν για εμπλοκή στους θανάτους. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι οι κατηγορούμενοι ευθύνονταν για τα περιστατικά, ενώ ο Σεπαχί αρνιόταν ότι βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκαν οι θάνατοι.

Ο δικηγόρος του κατήγγειλε σοβαρές διαδικαστικές παρατυπίες στη δίκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δικαστήριο δεν εξέτασε υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να τεκμηριώσει πού βρισκόταν ο κατηγορούμενος την κρίσιμη ώρα.

Παράλληλα, ο ακτιβιστής Μεχντί Μαχμουντιάν είχε καταγγείλει ότι ο Σεπαχί και άλλοι κατηγορούμενοι βασανίστηκαν και απειλήθηκαν με σεξουαλική βία, προκειμένου να ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλον. 

Ο Νταβουντί αμφισβήτησε επίσης την αξιοπιστία των ομολογιών που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία.

«Αυτοί οι νέοι δεν σκότωσαν κανέναν. Δεν είναι δολοφόνοι», είπε ο δικηγόρος.

Οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν

Ο Σεπαχί ήταν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο έκτος κατηγορούμενος στην υπόθεση της πλατείας Αλιχανί που εκτελέστηκε.

Η οργάνωση Iran Human Rights έχει καταγράψει εκτελέσεις ανθρώπων που καταδικάστηκαν σε υποθέσεις συνδεδεμένες με τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου. Σε σχετική αναφορά, η οργάνωση έκανε λόγο για τουλάχιστον 32 εκτελέσεις από τις 19 Μαρτίου και μετά. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αριθμός ανερχόταν σε 34.

Ο Νταβουντί, ο οποίος έχει περάσει περίπου πέντε χρόνια στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης λόγω της δράσης του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταγγέλλει ότι οι συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες δεν πληρούν τις αναγκαίες εγγυήσεις δικαιοσύνης.

«Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη λέξη εκτέλεση», είπε. «Η λέξη υποδηλώνει ότι έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία. Πρόκειται για κρατικές δολοφονίες που βασίζονται σε ομολογίες οι οποίες αποσπάστηκαν με βασανιστήρια».

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