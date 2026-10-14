Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή τους από το GNTM 7, o Chris και η Μαρινέλλα ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα, με την οικοδέσποινα της εκπομπής να λέει στον Chris ότι τον ήξερε από το Instagram πριν εκείνος λάβει μέρος στο GNTM 7.

«Eίμαι TikToker, πριν από δύο χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα πριν από όλα πήγα να δω τη γιαγιά μου και αποφάσισα να κάνω 2, 3 βίντεο, τελικά βγήκαν δέκα τα βίντεο όλα εγιναν viral και ήταν και πολύ αστεία. Είχε μείνει στην Ολλανδία. Ξεκίνησα σπουδές τις παράτησα και γύρισα στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δήλωσε πως με την Μαρινέλλα ήταν προστατευτικός, καθώς ήταν από τα άτομα που συμπάθησε πολύ.

«Ήμουν όντως προστατευτικός με τη Μαρινέλλα γιατί την έχω συμπαθήσει πολύ. Ένιωθα ένα πολύ ωραίο connection μαζί της. Μου αρέσουν οι αγνοί άνθρωποι» τόνισε το μοντέλο.

Από την άλλη μεριά η Μαρινέλλα αποκάλυψε πως όταν έμαθε πως θα συμμετέχει στις auditions του μεγαλύτερου show μόδας ήθελε κάποιος να την τσιμήσει για να δει αν ονειρεύεται.

«Το GNTM ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία και έλεγα κάποιος να με τσιμπήσει. Το έβλεπα όταν ήμουν πίσω από την τηλεόραση και τώρα είμαι μέσα. Ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία», δήλωσε το μοντέλο που θύμισε πολύ στην οικοδέσποινα της εκπομπής, τη Μαριέττα Χρουσαλά.

Να σας θυμίσουμε πως ο Chris και η Μαρινέλα, σύμφωνα με τη Dream Team είχαν τη χειρότερη λήψη στη φωτογράφιση και αποχώρησαν από το GNTM. Η Μαρινέλα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ντροπαλότητά της, γεγονός που της στοίχισε. Παρ' όλα αυτά, αισθάνεται περήφανη που το τόλμησε, αλλά και για τη συνολική της πορεία.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

