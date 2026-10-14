Δικαστική δικαίωση πέτυχαν οι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής στη διαμάχη τους με το σταθμό του ΣΚΑΪ. Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη έπειτα από την απόφαση του σταθμού να προχωρήσει σε αλλαγές στην παρουσίαση και στη θέση που θα είχαν στην εκπομπή.

Τον περασμένο Μάιο είχαν μιλήσει στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τους λόγους που τους είχαν οδηγήσει στην απόφαση να κινηθούν νομικά εναντίον του γνωστού καναλιού, με την Ευλαμπιά Ρέβη να δηλώνει ότι: «Φύγαμε από δύο κανάλια, πήγαμε στον ΣΚΑΪ για να κάνουμε μια συγκεκριμένη εκπομπή. Εμείς είχαμε όλες τις διαβεβαιώσεις ότι η εκπομπή συνεχίζεται. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι συνεχίζεται, ανακοινώνεις την εγκυμοσύνη σου, στη δική μου περίπτωση, και πας ξένοιαστος να ξεκουραστείς, γιατί και εμείς πήγαμε σε πάνω από 100 περιοχές όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε την ένταση και την ανάγκη που είχαμε και εμείς να πάμε στην εστία μας, επιτέλους, να ξεκουραστούμε. Και γυρίσαμε και ήταν μια άλλη συνθήκη. Το μόνο που είχε αλλάξει ήταν ότι εγώ είχα ανακοινώσει ότι είμαι έγκυος».

Με τη σειρά του ο Γιώργος Κουρδής είχε τονίσει ότι: «Εμείς δεν είχαμε τέτοια εντύπωση να έχει δημιουργηθεί, ότι θα κοπεί η εκπομπή, ότι θα κοπούμε εμείς, ότι θα αλλάξουν τα πρόσωπα. Νιώσαμε μεγάλη απογοήτευση και πραγματικά είδαμε ένα τείχο μπροστά μας».

Με την απόφαση 1332 του 2026 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε πρωτοδίκως τους δύο δημοσιογράφους. Ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί, ο κ. Θεόδωρος Μαντάς, μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, αναφέροντας ότι: «Κατά τη γνώμη μου, το πολύ σημαντικό είναι να απομακρυνθούμε από τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τις εκπομπές που οδήγησαν σε αυτήν την δικαστική απόφαση. Το πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά, το Πρωτοδικείο της Αθήνας αναβαθμίζει τον θεσμικό ρόλο του δημοσιογράφου και αναγνωρίζει ότι ο δημοσιογράφος έχει από την ιδιότητά του και μόνο, και κυρίως από τις συμβάσεις τις οποίες υπογράφει με τον εργοδότη, πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο και της επικοινωνίας και της ενημέρωσης», είπε αρχικά ο γνωστός ποινικολόγος.

Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι: «Αισθάνομαι ότι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης η οποία δημιουργεί μια πολύ σημαντική υπέρ των δημοσιογράφων νομολογία, πρωτίστως θεμελιώνει, εδρεώνει τη θεσμική αποστολή. Τη θεσμική αποστολή του δημοσιογράφου που δεν μπορεί να υποκαθίσταται ούτε από ηθοποιούς, ούτε από τρίτα πρόσωπα. Θεωρώ ότι η απόφαση του Πρωτοδικίου Αθηνών υπερβαίνει κατά περιεχόμενο, επαναλαμβάνω κατά πολύ, τα πρόσωπα, τις συνεργασίες και τις εκπομπές».

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα