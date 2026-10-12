Με ένα ιδιωτικό κάλεσμα στο σπίτι του στα βόρεια προάστια γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Ηλίας Κοκοτός την περασμένη Κυριακή, έχοντας στο πλευρό του φίλους από τον επιχειρηματικό και τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στη βραδιά ήταν η Δέσποινα Βανδή, ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τα δύο από τα τέσσερα παιδιά τους, ο Ηλίας Ψινάκης κι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Στιγμιότυπα από τη γιορτή δημοσιεύθηκαν στα social media, δίνοντας εικόνα από το κλίμα της βραδιάς, τη μουσική και τις ευχές προς τον εορτάζοντα. Ο Θέμης Γεωργαντάς ήταν επίσης παρών κι αναδημοσίευσε υλικό από τη συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Μέσα από τις αναρτήσεις, ο Ηλίας Κοκοτός εμφανίστηκε να ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή και τον Σάκη Ρουβά, σε μια χαλαρή συνάντηση φίλων στο σπίτι του.

Ο Ηλίας Κοκοτός με τη Δέσποινα Βανδή και τον Σάκη Ρουβά /Φωτογραφία Instagram

Οι καλεσμένοι και οι στιγμές από το πάρτι γενεθλίων

Στο πάρτι έδωσαν το «παρών» γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, ενώ ξεχώρισε και η μουσική διάσταση της βραδιάς. Η Δέσποινα Βανδή ερμήνευσε την Κόκκινη Γραμμή της Νατάσας Θεοδωρίδου, με βίντεο από τη στιγμή να δημοσιεύεται στον λογαριασμό της Μαίρης Αυγερινοπούλου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγο πριν από τη φετινή συνεργασία των δύο τραγουδιστριών στο NOX, στοιχείο που προσέδωσε επιπλέον ενδιαφέρον στο στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε στα social media.

Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε επίσης βίντεο από τη στιγμή της τούρτας, όταν οι καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ηλία Κοκοτό και του τραγούδησαν «Χρόνια πολλά», καταγράφοντας το οικογενειακό και φιλικό κλίμα της βραδιάς.

Σε αναμνηστική φωτογραφία από τη γιορτή εμφανίζονται (από αριστερά): Μαρία Αντωνά, Εύα Κοτταρίδη, Νατάσα Τσάνου, Σταύρος Παπαγιαννακόπουλος, Γιώργος Λιάγκας, Χριστίνα Κοντοπούλου, Μαριάννα Σμπώκου, Μαίρη Αυγερινοπούλου, Δέσποινα Βανδή, Κατερίνα Παπαμερή, Δημήτρης Κοντόπουλος, Ρεγγίνα Κουρή, Γωγώ Αυγερινοπούλου, Βαγγέλης Τσάνος, Μαρία Ιωάννου, Αλιόσα Γκρίσιν, Άγγελος Κοτταρίδης, Γιώργος Λαμπράκης, Μαρία Πατέρα Τσάνου, Εύα Πατέρα Ευσταθίου, Έλλη Ιωάννου Τάννες.

Ποιος είναι ο Ηλίας Κοκοτός

Ο Ηλίας Κοκοτός προέρχεται από οικογένεια με μακρά παρουσία στον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελούντα. Είναι γιος του αρχιτέκτονα και ξενοδόχου Σπύρου Κοκοτού και της Ελιάνας Κοκοτού και είναι το μεσαίο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, με αδέλφια τον Φώτη και τη Μαρίνα.

Μεγάλωσε μέσα στα ξενοδοχεία της οικογένειας και γνώρισε από μικρή ηλικία την καθημερινή λειτουργία τους. Η επαφή του με τη δουλειά ξεκίνησε από την εφηβεία, περνώντας από τη ρεσεψιόν, τα εστιατόρια και το μπαρ, αποκτώντας πρακτική εμπειρία σε διαφορετικά τμήματα του ξενοδοχειακού τομέα.

Η φιλοξενία ως οικογενειακή υπόθεση

Η επαγγελματική διαδρομή του Ηλία Κοκοτού συνδέεται με μια αντίληψη που διαμορφώθηκε από τα πρώτα του χρόνια στους χώρους των ξενοδοχείων: ότι η φιλοξενία βασίζεται στους ανθρώπους που τη στηρίζουν καθημερινά.

Όπως έχει επισημάνει ο ίδιος, οι σταθερές ομάδες εργαζομένων και η σχέση τους με την οικογένεια αποτελούν ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας που αναζητούν οι επισκέπτες όταν επιστρέφουν στην Ελούντα.

Έτσι, η γιορτή γενεθλίων στα βόρεια προάστια έφερε ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο το φιλικό του περιβάλλον και τις σχέσεις του με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής σόουμπιζ, αλλά και το προφίλ ενός επιχειρηματία που παραμένει άμεσα συνδεδεμένος με την οικογενειακή του πορεία στον τουρισμό και τη φιλοξενία.