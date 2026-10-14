Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της

Σε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια με τον εφοπλιστή Γιάννη Δαλακούρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 09:43 Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό του: «Έχει περάσει ένας χρόνος, προχωράω»
14.10.26 , 09:38 Βλάσσης Μπονάτσος: Η σχέση με τη Βουγιουκλάκη, ο γάμος και η κόρη του
14.10.26 , 09:21 Καιρός: Πλημμύρες σε Αττική, Σκιάθο, απαγορευτικό απόπλου, κλειστά σχολεία
14.10.26 , 09:12 Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες
14.10.26 , 09:11 Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
14.10.26 , 09:10 Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αντικαθιστά προσωρινά την Κ.Γκιλφόιλ
14.10.26 , 09:05 Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
14.10.26 , 08:59 Eλίζαμπεθ Ελέτσι: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον 5 μηνών γιο της
14.10.26 , 08:59 Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
14.10.26 , 08:34 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
14.10.26 , 08:02 Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ
14.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Οκτωβρίου
14.10.26 , 00:17 GNTM: Τα 18 μοντέλα στην πρώτη τους ατομική φωτογράφιση - Δείτε το τρέιλερ
14.10.26 , 00:15 GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
13.10.26 , 23:58 Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον κούκλο σύντροφό της
GNTM: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό!
Καιρός: Πλημμύρες σε Αττική, Σκιάθο, απαγορευτικό απόπλου, κλειστά σχολεία
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Καιρός: Κακοκαιρία με κόκκινο συναγερμό και στην Αττική
Περιστέρι: «Θα είσαι σπίτι;» - Το τηλεφώνημα της 41χρονης στον γιατρό
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νεφέλη Λιβιεράτου είναι σε σχέση με τον Γιάννη Δαλακούρα εδώ και δύο χρόνια.
  • Η Νεφέλη γιορτάζει την επέτειο της σχέσης τους με μια φωτογραφία από τις διακοπές τους.
  • Ο Γιάννης Δαλακούρας δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη.
  • Η Νεφέλη ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Columbia.
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει ταξίδια σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, όπως το St. Barth.

Μία όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή διανύει η Νεφέλη Λιβιεράτου, η οποία εδώ και δύο χρόνια είναι σε σχέση με τον Γιάννη Δαλακούρα, γόνο εφοπλιστικής οικογένειας. 

Στη νέα τους φωτογραφία, ποζάρουν σε ξαπλώστρες, ευδιάθετοι, πίνοντας κοκτέιλ. «2» γράφει η εντυπωσιακή Νεφέλη, για την επέτειο των δύο χρόνων σχέσης τους.

Νεφέλη Λιβιεράτου: Ερωτευμένη η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ

Δες τη φωτογραφία:

λιβιερατου

Η 25χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ επιλέγει να διατηρεί διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή, χωρίς να κρύβει ωστόσο, τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται με τον σύντροφό της. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη μέσω κοινών φίλων. Ο Γιάννης Δαλακούρας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ναυτιλίας και ζει μόνιμα εκεί.

Η Νεφέλη Λιβιεράτου, από την άλλη, έχει χαράξει τη δική της πορεία, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις σπουδές της. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών της στην Αγγλία, συνέχισε την εκπαιδευτική της πορεία στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά. Η αποφοίτησή της, τον περασμένο Μάιο, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη στιγμή, την οποία μοιράστηκε με αγαπημένα της πρόσωπα. Στο πλευρό της βρέθηκαν η μητέρα της, Εύη Αδάμ, αλλά και ο σύντροφός της, Γιάννης Δαλακούρας.

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον εφοπλιστή σύντροφό της

Τα ταξίδια αποτελούν, επίσης, μία από τις κοινές τους αγαπημένες συνήθειες. Το ζευγάρι έχει επισκεφθεί κοσμοπολίτικους προορισμούς, με το St. Barth στην Καραϊβική να συγκαταλέγεται ανάμεσά τους, καθώς εκεί είχαν επιλέξει να υποδεχτούν τη νέα χρονιά.

 

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα φωτογραφία με τον εφοπλιστή σύντροφό της

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαγούτης Για Τον Χωρισμό Του: «Έχει Περάσει Ένας Χρόνος»
Celebrities & Gossip Νεα
Πέτρος Λαγούτης για τον χωρισμό του: «Έχει περάσει ένας χρόνος, προχωράω»
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει»
Celebrities & Gossip Νεα
Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν»
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Οι Φωτογραφίες Με Τον Μοναχογιό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Eλίζαμπεθ Ελέτσι: Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον 5 μηνών γιο της
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Παπουτσάκη: «Δεν είμαι ερωτευμένη & δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου»
Νάνα Μούσχουρη
Celebrities & Gossip Νεα
Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο βίντεο με τη Νίνα Σιμόν για τα γενέθλιά της
Βασιλική Ανδρίτσου
Celebrities & Gossip Νεα
Βασ. Ανδρίτσου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, μιλάω δυνατά με τον εαυτό μου»
Ταμίλα Κουλίεβα
Celebrities & Gossip Νεα
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Θοδωρής Αθερίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Θοδωρής Αθερίδης για τις πρώην του: «Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες»
Γιάννης Κακλέας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top