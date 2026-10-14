Μία όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή διανύει η Νεφέλη Λιβιεράτου, η οποία εδώ και δύο χρόνια είναι σε σχέση με τον Γιάννη Δαλακούρα, γόνο εφοπλιστικής οικογένειας.

Στη νέα τους φωτογραφία, ποζάρουν σε ξαπλώστρες, ευδιάθετοι, πίνοντας κοκτέιλ. «2» γράφει η εντυπωσιακή Νεφέλη, για την επέτειο των δύο χρόνων σχέσης τους.

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Η 25χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ επιλέγει να διατηρεί διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή, χωρίς να κρύβει ωστόσο, τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται με τον σύντροφό της. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη μέσω κοινών φίλων. Ο Γιάννης Δαλακούρας δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ναυτιλίας και ζει μόνιμα εκεί.

Η Νεφέλη Λιβιεράτου, από την άλλη, έχει χαράξει τη δική της πορεία, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις σπουδές της. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών της στην Αγγλία, συνέχισε την εκπαιδευτική της πορεία στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά. Η αποφοίτησή της, τον περασμένο Μάιο, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη στιγμή, την οποία μοιράστηκε με αγαπημένα της πρόσωπα. Στο πλευρό της βρέθηκαν η μητέρα της, Εύη Αδάμ, αλλά και ο σύντροφός της, Γιάννης Δαλακούρας.

Τα ταξίδια αποτελούν, επίσης, μία από τις κοινές τους αγαπημένες συνήθειες. Το ζευγάρι έχει επισκεφθεί κοσμοπολίτικους προορισμούς, με το St. Barth στην Καραϊβική να συγκαταλέγεται ανάμεσά τους, καθώς εκεί είχαν επιλέξει να υποδεχτούν τη νέα χρονιά.