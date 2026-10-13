Για τις σχέσεις του, τη ζωή μόνος μετά τον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη κι όσα έχει κρατήσει από τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη στην εκπομπή Studio στις 3 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε την τωρινή του καθημερινότητα ως εργένης, μίλησε για τη ζήλια, αναφέρθηκε στην παράσταση «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλοριάν Ζελέρ που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί τη φετινή χειμερινή σεζόν, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Θοδωρής Αθερίδης για τις σχέσεις και τις γυναίκες της ζωής του

Σε ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης, μίλησε για τις προσωπικές του σχέσεις και ξεκαθάρισε ότι δεν βίωσε έντονες συγκρούσεις με τις συντρόφους του. Όπως είπε: «Δεν είχα πολέμους εγώ με τις γυναίκες ποτέ (σ.σ. που πέρασαν από τη ζωή μου). Μόνο αγάπη, τρυφερότητα, συντροφικότητα και τέτοια. Όχι τέτοια παράπονα δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχω αγαπηθεί και περισσότερο από σύντροφος. Έχω αγαπηθεί και με τρόπο σαν να ‘μαι ο άνθρωπός τους, το παιδί τους, ο μπαμπάς τους και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή η εναλλαγή των ρόλων που γίνονται μέσα στα ζευγάρια και στις φιλίες. Σ’ αυτά δεν έχω έλλειμμα. Άλλοτε είμαι μπαμπάς και προστατεύω, άλλοτε φοβάμαι και με προστατεύουνε, άλλοτε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλη αυτή την εναλλαγή την έχω ζήσει».

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη στάση των γυναικών απέναντι στους άντρες και συνέδεσε την τοποθέτησή του με την παράσταση που παρουσιάζει φέτος. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Πιστεύω ότι οι γυναίκες βλέπουν με φοβερή συμπόνια το φαινόμενο που παθαίνει ένας άντρας άμα δει ένα ωραίο κορίτσι, πώς ξυπνάνε τα ερωτικά του ένστικτα και τα λοιπά. Εγώ ας πούμε στη γυναίκα μου δεν θα μπορούσα ποτέ να της το συγχωρήσω αυτό, αν την έβλεπα. Είτε είναι κοινωνικό είτε είναι από τη φύση είτε είναι ορμονικό. Ό,τι και να ‘ναι η ανάγνωσή του είναι σοφή. Δηλαδή ο άντρας δεν θα συγχωρούσε αν έβλεπε τη γυναίκα του να κάνει σαν παλαβή για έναν γκόμενο. Ενώ μια γυναίκα μπορεί να το συγχωρήσει, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι κάτι παραπάνω απ’ αυτόν. Αυτό καταλαβαίνει στο έργο μας δεν είναι ότι δεν εκνευρίζεται, δεν είναι ότι δεν την ενοχλεί, αλλά ο χειρισμός που κάνει πέρα από το ότι είναι απολαυστικός, γιατί με την κωμωδία παίζει, έτσι; Με την κωμωδία μιλάει ο Ζελέρ δεν κάνει κάτι άλλο. Ο τρόπος που το χειρίζεται δείχνει στην πραγματικότητα μεγαλοψυχία δική της απέναντι στον άντρα της. Δηλαδή αντί να του πει “άι στο διάολο από δω και πέρα”, ανοίγει τις φτερούγες της στον άντρα».

Η εργένικη ζωή μετά τη Σμαράγδα Καρύδη

Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε και στη φάση της ζωής που διανύει μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης του με τη Σμαράγδα Καρύδη, εξηγώντας ότι η εμπειρία του να ζει μόνος είναι νέα για τον ίδιο, αλλά τη βιώνει θετικά.

Όπως είπε στην εκπομπή: «Δεν έχει καμία διαφορά το πρώτο μου καλοκαίρι ως εργένης. Είναι ωραίο αυτό που ζω, δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο δηλαδή και εφόσον το ζω εγώ σημαίνει ότι μπορεί να το ζήσουν όλοι. Ήμουν ο άνθρωπος που δεν είχε ζήσει ποτέ μόνος του, ούτε φοιτητικά χρόνια. Σου λέω γεννήθηκα παντρεμένος».

Στο ίδιο θέμα, σε ακόμη μία αναφορά του για τη ζωή μόνος, σημείωσε: «Είναι ωραίο αυτό που ζω, δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο και εφόσον το ζω εγώ, μπορούν να το ζήσουν όλοι. Ήμουν ο άνθρωπος που δεν είχε ζήσει ποτέ μόνος του, ούτε φοιτητικά χρόνια. Γεννήθηκα παντρεμένος».

Τι είπε ο Θοδωρής Αθερίδης για τη ζήλια

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός μίλησε και για το πώς λειτουργεί ο ίδιος απέναντι στη ζήλια. Παραδέχθηκε ότι ζηλεύει, αν και όπως είπε δεν έχει ζήσει ακραίες καταστάσεις στις σχέσεις του.

Η ακριβής τοποθέτησή του ήταν η εξής: «Εγώ ζηλεύω. Δεν μου έχει συμβεί να κάνει σαν τρελή η γυναίκα μου για κάποιον, αλλά να εκφράσει θαυμασμό σε κάτι άλλο. Δεν είναι ότι θα εκφράσει. Τον βλέπεις το θαυμασμό ακόμη και όταν δεν μιλάει. Όμως έντονα πράγματα δεν έχω νιώσει. Μπορεί καλλιτεχνικά θέματα, ίσως αν δω να υπερεκτιμούν κάποιο εκεί να με πιάσει κάτι, αλλά αυτό το παθαίνω και με φίλους, όχι μόνο τη γυναίκα μου. Δηλαδή με κάποιους φίλους μου είχαμε μαλώσει για τον Τομ Κρουζ. Εγώ “έκανα εμετό” με τον Τομ Κρουζ κι αυτοί μου λέγανε είναι ηθοποιάρα και τα λοιπά και έλεγα δε μ’ άρεσε και μαλώναμε γι’ αυτό. Θέλω να σου πω, με ενοχλούσε που τους αρέσει».