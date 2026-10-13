Στη Μόσχα ταξίδεψε η Ταμίλα Κουλίεβα, όπου είχε οικογενειακή συνάντηση με τη μητέρα της, την αδερφή της και την ανιψιά της. Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί στιγμές από το ταξίδι της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές αλλά και από τις βόλτες της στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η ανάρτηση της Ταμίλας Κουλίεβα παρουσιάζει το προσωπικό σκέλος του ταξιδιού της κι επικεντρώνεται στους οικογενειακούς δεσμούς, στις κοινές αναμνήσεις και στη συνέχεια αυτής της σχέσης παρά τη γεωγραφική απόσταση. Όπως προκύπτει από όσα έγραψε, η συνάντηση αυτή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την ίδια.

Με αφετηρία το ταξίδι Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μόσχα

Η ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή της με κείμενο που ξεκινά από τη διαδρομή του ταξιδιού της και προαναγγέλλει ότι πρόκειται για το πρώτο μέρος από όσα θέλησε να μοιραστεί από την επίσκεψή της.

Όπως έγραψε: «Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μόσχα Μέρος πρώτο🤍Υπάρχουν δεσμοί που καμία απόσταση δεν μπορεί να μικρύνει. Η συνάντηση με τη μητέρα μου, την αδερφή μου και την ανιψιά μου είναι πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Βουτιά στις αναμνήσεις, μια επιστροφή σε όσα ζήσαμε μαζί και σε όλα εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας, όπου κι αν βρισκόμαστε.Όταν ξαναβρισκόμαστε, λοιπόν, είναι σαν να μικραίνουν ξαφνικά οι αποστάσεις και να σταματά για λίγο ο χρόνος. Οι κουβέντες μας μπλέκονται με ιστορίες από τα παλιά, με πρόσωπα, στιγμές και μικρές λεπτομέρειες που μόνο εμείς θυμόμαστε. Ένα οικογενειακό τραπέζι, τα πιάτα που μοσχοβολούν όπως παλιά, ένα αστείο που έχουμε ακούσει εκατό φορές αλλά συνεχίζει να μας κάνει να γελάμε, μια παλιά φωτογραφία ή μια γνώριμη φωνή αρκούν για να μας ταξιδέψουν πίσω.Οι αναμνήσεις μας είναι σαν ένα αόρατο νήμα που μας κρατά ενωμένους, ακόμη κι όταν ανάμεσά μας υπάρχουν σύνορα, θάλασσες και αμέτρητα χιλιόμετρα.Και τώρα, μέσα από τον γιο μου και την ανιψιά μου, δημιουργούνται καινούργιες αναμνήσεις. Κάθε στιγμή μαζί τους γίνεται ένας μικρός θησαυρός που θέλω να κρατήσω μέσα μου. Οι γενιές συναντιούνται, οι παλιές ιστορίες ξαναζωντανεύουν και η αγάπη συνεχίζεται, αλλάζει μορφή, μεγαλώνει και ταξιδεύει μαζί μας…Και, φυσικά, με την αγαπημένη μας φίλη 🤍».

Η ανάρτηση της Ταμίλα Κουλίεβα

Τι δείχνει η ανάρτηση της Ταμίλας Κουλίεβα

Μέσα από το μήνυμά της, η ηθοποιός ανέδειξε τι σημαίνει για την ίδια η επιστροφή σε οικεία πρόσωπα και μνήμες. Το περιεχόμενο της ανάρτησης αφορά ένα οικογενειακό αντάμωμα στη Μόσχα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ταξιδιού της από την Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης, και αποτυπώθηκε σε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram.

Η ανάρτηση καταγράφει ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση, πού έγινε, πότε δημοσιοποιήθηκε -με τη δημοσίευση των φωτογραφιών στον λογαριασμό της ηθοποιού- και γιατί είχε ιδιαίτερη σημασία: επειδή, όπως περιέγραψε η ίδια, αποτέλεσε μια επιστροφή σε κοινές αναμνήσεις και μια ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες.