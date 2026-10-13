Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού

Η οικογενειακά ανάρτηση της ταλαντούχας ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.26 , 22:50 GNTM: «Δεν είμαι η Μητέρα Τερέζα να τους σώσω»
13.10.26 , 22:42 Οι επιδοτήσεις Leader έγιναν... γήπεδα τένις, βίλες και κέντρα αισθητικής!
13.10.26 , 22:27 Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
13.10.26 , 22:19 Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
13.10.26 , 22:15 GNTM: «Μαγκωμένοι» στη δοκό Χρύσανθος και Νικόδημος - Η δικαίωση του Γιάννη
13.10.26 , 22:10 GNTM: Η Anastazja εντυπωσίασε στη φωτογράφιση με τον Γιάννη
13.10.26 , 22:04 «Καμπανάκι» ΕΟΦ για 22 επικίνδυνα σκευάσματα αδυνατίσματος
13.10.26 , 21:57 Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές
13.10.26 , 21:35 Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
13.10.26 , 21:35 GNTM 7: Άγχος και νεύρα στη φωτογράφιση της Μαρινέλας και του Chris
13.10.26 , 21:30 GNTM: Η Σοφία έσκισε το ρούχο της και τα... άκουσε από τη Ζεν
13.10.26 , 21:25 GNTM: Η στρατηγική του Γιάννη με το disadvantage και τα νέα ζευγάρια
13.10.26 , 21:19 Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
13.10.26 , 21:00 Star Tech: Ο Απόστολος Πανδρούλας, μιλάει για την κυβερνοασφάλεια
13.10.26 , 20:43 Θοδωρής Αθερίδης για τις πρώην του: «Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες»
Κακοκαιρία: Έρχεται δύσκολη νύχτα - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Ποιος αναλαμβάνει χρέη Πρέσβη μετά την παραίτησή της
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
Σήμα κινδύνου για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Κέρκυρα - Νυρεμβέργη
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είχε πει η Ταμίλα Κουλίεβα στην Κατερίνα Καινούργιου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ταμίλα Κουλίεβα ταξίδεψε στη Μόσχα για οικογενειακή συνάντηση με τη μητέρα, την αδερφή και την ανιψιά της.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από το ταξίδι της μέσω Instagram, εστιάζοντας στους οικογενειακούς δεσμούς και τις αναμνήσεις.
  • Το ταξίδι περιλάμβανε διαδρομή από Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης προς Μόσχα.
  • Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, αναδεικνύοντας την αξία των οικογενειακών σχέσεων.
  • Η ανάρτηση περιγράφει την επιστροφή σε κοινές μνήμες και τη δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Στη Μόσχα ταξίδεψε η Ταμίλα Κουλίεβα, όπου είχε οικογενειακή συνάντηση με τη μητέρα της, την αδερφή της και την ανιψιά της. Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί στιγμές από το ταξίδι της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές αλλά και από τις βόλτες της στη ρωσική πρωτεύουσα. 

Κουλίεβα: Εξήγησε τον λόγο που γέννησε μέσα στο νερό και χωρίς επισκληρίδιο

Η ανάρτηση της Ταμίλας Κουλίεβα παρουσιάζει το προσωπικό σκέλος του ταξιδιού της κι επικεντρώνεται στους οικογενειακούς δεσμούς, στις κοινές αναμνήσεις και στη συνέχεια αυτής της σχέσης παρά τη γεωγραφική απόσταση. Όπως προκύπτει από όσα έγραψε, η συνάντηση αυτή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την ίδια.

Ταμίλα Κουλίεβα: Το ταξίδι στη Μόσχα - Δείτε τη μητέρα της ηθοποιού

Με αφετηρία το ταξίδι Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μόσχα

Η ηθοποιός συνόδευσε τη δημοσίευσή της με κείμενο που ξεκινά από τη διαδρομή του ταξιδιού της και προαναγγέλλει ότι πρόκειται για το πρώτο μέρος από όσα θέλησε να μοιραστεί από την επίσκεψή της.

Όπως έγραψε: «Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μόσχα Μέρος πρώτο🤍Υπάρχουν δεσμοί που καμία απόσταση δεν μπορεί να μικρύνει. Η συνάντηση με τη μητέρα μου, την αδερφή μου και την ανιψιά μου είναι πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συνάντηση. Βουτιά στις αναμνήσεις, μια επιστροφή σε όσα ζήσαμε μαζί και σε όλα εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας, όπου κι αν βρισκόμαστε.Όταν ξαναβρισκόμαστε, λοιπόν, είναι σαν να μικραίνουν ξαφνικά οι αποστάσεις και να σταματά για λίγο ο χρόνος. Οι κουβέντες μας μπλέκονται με ιστορίες από τα παλιά, με πρόσωπα, στιγμές και μικρές λεπτομέρειες που μόνο εμείς θυμόμαστε. Ένα οικογενειακό τραπέζι, τα πιάτα που μοσχοβολούν όπως παλιά, ένα αστείο που έχουμε ακούσει εκατό φορές αλλά συνεχίζει να μας κάνει να γελάμε, μια παλιά φωτογραφία ή μια γνώριμη φωνή αρκούν για να μας ταξιδέψουν πίσω.Οι αναμνήσεις μας είναι σαν ένα αόρατο νήμα που μας κρατά ενωμένους, ακόμη κι όταν ανάμεσά μας υπάρχουν σύνορα, θάλασσες και αμέτρητα χιλιόμετρα.Και τώρα, μέσα από τον γιο μου και την ανιψιά μου, δημιουργούνται καινούργιες αναμνήσεις. Κάθε στιγμή μαζί τους γίνεται ένας μικρός θησαυρός που θέλω να κρατήσω μέσα μου. Οι γενιές συναντιούνται, οι παλιές ιστορίες ξαναζωντανεύουν και η αγάπη συνεχίζεται, αλλάζει μορφή, μεγαλώνει και ταξιδεύει μαζί μας…Και, φυσικά, με την αγαπημένη μας φίλη 🤍».

Η ανάρτηση της Ταμίλα Κουλίεβα

Τι δείχνει η ανάρτηση της Ταμίλας Κουλίεβα

Μέσα από το μήνυμά της, η ηθοποιός ανέδειξε τι σημαίνει για την ίδια η επιστροφή σε οικεία πρόσωπα και μνήμες. Το περιεχόμενο της ανάρτησης αφορά ένα οικογενειακό αντάμωμα στη Μόσχα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ταξιδιού της από την Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης, και αποτυπώθηκε σε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram.

Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»

Η ανάρτηση καταγράφει ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση, πού έγινε, πότε δημοσιοποιήθηκε -με τη δημοσίευση των φωτογραφιών στον λογαριασμό της ηθοποιού- και γιατί είχε ιδιαίτερη σημασία: επειδή, όπως περιέγραψε η ίδια, αποτέλεσε μια επιστροφή σε κοινές αναμνήσεις και μια ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΜΙΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ
 |
ΜΟΣΧΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θοδωρής Αθερίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Θοδωρής Αθερίδης για τις πρώην του: «Δεν είχα πολέμους με τις γυναίκες»
Γιάννης Κακλέας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας περνάει κρίσεις μεγαλομανίας»
Άγγελος Λάτσιος
Celebrities & Gossip Νεα
Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου
Έλενα Μακρή Λυμπέρη - Αντώνης Λυμπέρης
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»
Breaking Bad: Αυτοκτονία Η Αιτία Θανάτου Του RJ Mitte
Celebrities & Gossip Νεα
Breaking Bad: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του 34χρονου ηθοποιού, RJ Mitte
Μαρία Μπακοδήμου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μπακοδήμου για ηλικιακό ρατσισμό: «Μου γράφουν ότι είμαι γριά»
Τριανταφυλλόπουλος: Έπαιρνε 162.000 ευρώ το μήνα
Celebrities & Gossip Νεα
Ποιος Έλληνας δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έπαιρνε 162.000€ το μήνα
Οι τωρινές σχέσεις της Αννίτας Πάνια με τον Νίκο Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
«Ο Νίκος Καρβέλας έχει έξι μήνες να μιλήσει με την Αννίτα Πάνια»
Η Μαριέττα και Ο Σταύρος Στον Πρώτο Καφέ Με Τη Ζήνα
Celebrities & Gossip Νεα
GNTM 7 : Μαριέττα και Σταύρος ήπιαν τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top