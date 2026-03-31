Κουλίεβα: Εξήγησε τον λόγο που γέννησε μέσα στο νερό και χωρίς επισκληρίδιο

Τον λόγο που πήρε την απόφαση να γεννήσει φυσιολογικά χωρίς επισκληρίδιο αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου η Ταμίλα Κουλίεβα.

Η καταξιωμένη ηθοποιός η οποία έγινε γνωστή το 1998 μέσα από τη σειρά «Η ζωή που δεν έζησα», ενώ αργότερα ακολούθησαν και άλλες δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Παγιδευμένοι», και «Άγιος Έρωτας» συνομιλώντας με την Κατερίνα Καινούργιου που σε λίγες μέρες θα φέρει στον κόσμο την κορούλα της, θυμήθηκε τη δική της εγκυμοσύνη και γέννα που έγινε πριν 35 χρόνια.

Η Ταμίλα έφερε στον κόσμο τον γιο της Στέφανο καρπό του έρωτά της από τον Στέφανο Καραντινάκη μέσα στο νερό.

«Ήτανε πριν 35 χρόνια. Τότε η εποχή δεν άφηνε περιθώρια στους ανθρώπους να είναι τόσο ανοιχτοί προς κάποια πράγματα, τα οποία ήταν λίγο άγνωστα. Οπότε, έπρεπε να το πιστέψεις, έπρεπε να το ακολουθήσεις, να μάθεις, να είναι και ο πατέρας του παιδιού σύμφωνος και να αναλάβει κάποια πράγματα» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Το ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, με γιατρούς φυσικά, δεν ήμασταν μόνοι. Το πιστέψαμε πάρα πολύ και εγώ και ο Γρηγόρης και έγινε αυτό το θαύμα. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας. Ήταν αρκετές ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πονούσα τόσο πολύ στο νερό. Και όλη αυτή η διαδικασία, επειδή και το παιδί βρίσκεται στο νερό που είναι στην κοιλιά της μάνας και βγαίνει στο νερό, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο ανώδυνα», εξομολογήκε η ηθοποιός.

Η ίδια μάλιστα τόνισε πως το παιδί περνάει μεγαλύτερη δοκιμασία απ’ ότι η μητέρα την ώρα της γέννας γι' αυτό και τότε είχε αποφασίσει να γεννήσει χωρίς επισκληρίδιο.

«Δεν έκανα επισκληρίδιο, πρέπει να βοηθάς το παιδάκι σου, να συμπάσχεις, να το αισθάνεσαι, κάθε στιγμή τι συμβαίνει. Γιατί το παιδί νομίζω ότι περνάει πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα. Θυμάμαι τα πάντα» σημείωσε χαρακτηριστικά.