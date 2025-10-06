Ταμίλα Κουλίεβα: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της στη Ρίγα

Η Ταμίλα Κουλίεβα είναι μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς της γενιάς της με μια αξιοζήλευτη πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση.
Σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του Άγιου Έρωτα η τηλεοπτική «Θάλεια» ταξίδεψε στη Ρίγα. Στιγμές από την παραμονή της εκεί μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
Όπως βλέπουμε, περπάτησε στις γραφικές γειτονιές, απόλαυσε την αρχιτεκτονική των κτιρίων και την υπέροχη ατμφόσφαιρα της πρωτεύουσας της Λετονίας, ενώ έκανε τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ.
Κάθε ταξίδι για την Ταμίλα Κουλίεβα είναι μία εμπειρία, γι' αυτό κι όποτε βρίσκει ένα μικρό κενό μέσα στην απαιτητική της καθημερινότητα το εκμεταλλεύεται, πραγματοποιώντας αποδράσεις σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Η χαρά που νιώθει όταν επισκέπτεται μια ξένη χώρα είναι απερίγραπτη, με τις φωτογραφίες που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακτινοβολούν αυτό το συναίσθημα.