Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της

Μια συγκλονιστική ιστορία αποκαλύπτεται με τον θάνατο του παπα-Λάμπρου, του ιερέα από τη Λάρισα που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 6/10. Ο εκλιπών είχε χάσει και τις δύο του κόρες, τη μία μάλιστα με τον πιο φρικτό τρόπο – από τα χέρια του ίδιου της του παιδιού.

Λίγους μήνες πριν, η 52χρονη κόρη του είχε δολοφονηθεί άγρια από τον γιο της, έπειτα από έναν έντονο καβγά τα ξημερώματα της Δευτέρας 12/5, υπόθεση που «άγγιξε» ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, το χτύπημα αυτό για τον παπα-Λάμπρο δεν ήταν το πρώτο. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του, επίσης 52 ετών, η οποία «έσβησε» ξαφνικά από εγκεφαλικό. Από τότε, ο άτυχος ιερέας είχε αφιερωθεί στην ανατροφή των δύο ορφανών εγγονιών που άφησε πίσω της.

Η ανακοίνωση και η κηδεία

Εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Μιχαήλ, Ντάλλα Αρετή και Γεώργιος Καμαγιάννης, Κωνσταντίνος και Γεωργία Ρίνη Γεώργιος και Χρυσούλα Ρίνη, Αθανάσιος Ρίνης, Μυρτώ Ρίνη.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ