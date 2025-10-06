Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας που του «στέρησε» τις δύο κόρες του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 22:00 Φάρμα: Αγώνας ποδοσφαίρου στα τυφλά - Η ιδιαίτερη δοκιμασία ασυλίας
06.10.25 , 21:55 Φάρμα: «Ο πόλεμος των άκρων» είχε ξεκάθαρο νικητή
06.10.25 , 21:48 Ωρωπός: Έστειλε στο νοσοκομείο τον φίλο της εν διαστάσει συζύγου του
06.10.25 , 21:45 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»
06.10.25 , 21:25 Ραφήνα: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Διαρρηκτών Που Μπούκαραν Σε Μεζονέτα
06.10.25 , 21:18 Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες
06.10.25 , 21:05 Ταμίλα Κουλίεβα: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της στη Ρίγα
06.10.25 , 21:05 Επική στιγμή στη Φάρμα! Γουρούνι πήρε στο... κυνήγι τον Ανδρέα
06.10.25 , 21:00 LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
06.10.25 , 20:40 Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του
06.10.25 , 20:36 Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
06.10.25 , 20:25 Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
06.10.25 , 20:03 Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»
06.10.25 , 19:47 Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
06.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Light: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Λάρισα: Στη φυλακή ο μητροκτόνος που κατακρεούργησε την 52χρονη με 26 μαχαιριές / MEGA (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκλονιστική ιστορία αποκαλύπτεται με τον θάνατο του παπα-Λάμπρου, του ιερέα από τη Λάρισα που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 6/10. Ο εκλιπών είχε χάσει και τις δύο του κόρες, τη μία μάλιστα με τον πιο φρικτό τρόπο – από τα χέρια του ίδιου της του παιδιού.

Ο μητροκτόνος της Λάρισας πήγε για καφέ με τον πατέρα του μετά τον φόνο!

Λίγους μήνες πριν, η 52χρονη κόρη του είχε δολοφονηθεί άγρια από τον γιο της, έπειτα από έναν έντονο καβγά τα ξημερώματα της Δευτέρας 12/5, υπόθεση που «άγγιξε» ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, το χτύπημα αυτό για τον παπα-Λάμπρο δεν ήταν το πρώτο. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του, επίσης 52 ετών, η οποία «έσβησε» ξαφνικά από εγκεφαλικό. Από τότε, ο άτυχος ιερέας είχε αφιερωθεί στην ανατροφή των δύο ορφανών εγγονιών που άφησε πίσω της.

Λάρισα: Προφυλακίστηκε ο 21χρονος που σκότωσε τη μητέρα του

Η ανακοίνωση και η κηδεία

Εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία και Μιχαήλ, Ντάλλα Αρετή και Γεώργιος Καμαγιάννης, Κωνσταντίνος και Γεωργία Ρίνη Γεώργιος και Χρυσούλα Ρίνη, Αθανάσιος Ρίνης, Μυρτώ Ρίνη.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top