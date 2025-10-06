Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!

Ο πιο γρήγορος τελικός που είδαμε ποτέ!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 22:00 Φάρμα: Αγώνας ποδοσφαίρου στα τυφλά - Η ιδιαίτερη δοκιμασία ασυλίας
06.10.25 , 21:55 Φάρμα: «Ο πόλεμος των άκρων» είχε ξεκάθαρο νικητή
06.10.25 , 21:48 Ωρωπός: Έστειλε στο νοσοκομείο τον φίλο της εν διαστάσει συζύγου του
06.10.25 , 21:45 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»
06.10.25 , 21:25 Ραφήνα: Καρέ Καρέ Οι Κινήσεις Διαρρηκτών Που Μπούκαραν Σε Μεζονέτα
06.10.25 , 21:18 Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες
06.10.25 , 21:05 Ταμίλα Κουλίεβα: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από το ταξίδι της στη Ρίγα
06.10.25 , 21:05 Επική στιγμή στη Φάρμα! Γουρούνι πήρε στο... κυνήγι τον Ανδρέα
06.10.25 , 21:00 LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
06.10.25 , 20:40 Ο «διανομέας με το κατσαβίδι» και το βαρύ παρελθόν του
06.10.25 , 20:36 Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
06.10.25 , 20:25 Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
06.10.25 , 20:03 Σμαράγδα Καρύδη: Πότε θα προβληθεί το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα 5;»
06.10.25 , 19:47 Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
06.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Light: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 6/10/2025 στο Star, ο Μάνθος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!

Η κατηγορία ήταν «Στο super market», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.   

Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!  

Πριν καν ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος αντίστροφα, ο Μάνθος έλυσε τον γρίφο!

Θες να δοκιμάσεις κι εσύ; Θα τα πας το ίδιο καλά πιστεύεις;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top