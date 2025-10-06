Τροχός της Τύχης: Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει ο χρόνος και… έλυσε τον γρίφο!  

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 6/10/2025 στο Star, ο Μάνθος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στο super market», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Πριν καν ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος αντίστροφα, ο Μάνθος έλυσε τον γρίφο!

Θες να δοκιμάσεις κι εσύ; Θα τα πας το ίδιο καλά πιστεύεις;

