Πένυ Σκάρου: «Έμεινα έγκυος από τον άνθρωπο που με βίασε»

Η Πένυ Σκάρου άνοιξε την καρδιά της και αποκάλυψε μια βαθιά τραυματική εμπειρία που κουβαλά εδώ και τρία χρόνια.

Μια εμπειρία που έκρυβε καλά, μέχρι που βρήκε το θάρρος να την ξεστομίσει: έναν βιασμό από πρόσωπο του κύκλου της, που σημάδεψε τη ζωή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια και πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στην ξιφασκία περιέγραψε πως πριν τρία χρόνια, ένας 70χρονος άντρας που γνώριζε και εμπιστευόταν, την κάλεσε σπίτι του για ένα ποτό. Εκείνος φέρεται να της έριξε κάτι στο ποτό και η ίδια δεν θυμάται τίποτα από εκείνη τη νύχτα.

«Δεν είχα καμία αίσθηση ότι κάτι είχε συμβεί. Έναν μήνα μετά έμαθα ότι είμαι έγκυος. Την προηγούμενη μέρα είχαμε γιορτάσει τα γενέθλια της κοπέλας μου. Ήμουν σε σχέση με γυναίκα εκείνη την περίοδο», είπε στην εκπομπή Το ‘χουμε.

Αυτή η εγκυμοσύνη, όπως η ίδια πιστεύει, ήταν το μήνυμα που την οδήγησε στο να καταλάβει τι είχε πραγματικά συμβεί εκείνο το βράδυ.

Και έτσι αποφάσισε να μιλήσει και να κινηθεί νομικά: «Μετά έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή θεωρώ ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ο Θεός έφερε την εγκυμοσύνη για να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω. Δεν είναι εύκολο ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά. Σε λίγες μέρες έχω το δικαστήριο. Δεν το έχω πει 3 χρόνια. Το δύσκολο κομμάτι το πέρασα εγώ και η μητέρα μου. Ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία 3 χρόνια βλέπω εφιάλτες γιατί όταν δεν έχεις και γνώση τι έχει κάνει ο άλλος πάνω σου είναι πολύ βαρύ».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς του άντρα, ο οποίος υποστηρίζει πως είχαν συναινετική σχέση διάρκειας πέντε μηνών και ότι ολοκληρώθηκε εκείνο το βράδυ.

Η Πένυ Σκάρου το αρνείται ξεκάθαρα: «Δε θα κατηγορούσα κανέναν αν είχα έστω και μία αμφιβολία. Για καλή μου τύχη, απέβαλα την ημέρα που το έμαθα. Είχα σχέση με γυναίκα. Είμαι bisexual, το έχω δηλώσει ανοιχτά.»

