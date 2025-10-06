Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνονται

Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 56.600 δικαιούχους, από σήμερα 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Νέα απάτη: Παριστάνουν τον ΕΦΚΑ για να αδειάσουν λογαριασμούς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

 

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

– 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
– 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
 

