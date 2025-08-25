Αλλαγές και στην Εργάνη με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας έως 13 ώρες

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

8 άξονες  περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη», το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, πριν την κατάθεσή του από τη Νίκη Κεραμέως στη Βουλή.  

Nίκη Kεραμέως: Δώρισε τα όργανα της μητέρας της - Ζωή σε 5 ανθρώπους

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές και στο σύστημα ΕΡΓAΝΗ ενώ στόχος του νομοσχεδίου σύμφωνα  με το Υπουργείο Εργασίοας είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα τετραήμερης 10ωρη εργασία έως 13 ώρες

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «στη διαμόρφωσή του ελήφθη υπόψη πλήθος βελτιωτικών προτάσεων εργαζομένων, επιχειρήσεων και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με τους οποίους προηγήθηκε μάλιστα ένας γόνιμος γύρος εκτενούς διαλόγου, κατά τη διάρκεια του οποίου κατεγράφησαν σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις».

Εργάνη: Οι περισσότερες προσλήψεις μετά το 2001! 

Οι 8 βασικοί άξονες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας    

Οι οκτώ βασικοί άξονες είναι οι εξής:

Πρώτος άξονας - Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

- Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.

- Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.

- Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.

- Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Δεύτερος άξονας - Μείωση γραφειοκρατίας:

- Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.

- Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.

- Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.

- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

- Ευέλικτη προσέλευση ∓ 120'

- Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας - Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

- Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.

- Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας - Ενίσχυση εργαζομένων:

- Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.

- Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

- Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

- Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.

- Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα - θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας - Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

- Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.

- Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.

- Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.

- Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.

- Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

Έκτος άξονας - Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

- Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας-Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

- Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.

- Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.

- Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας-Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις:

- Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

- Όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν θα οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

- Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις οργανώσεις συνταξιούχων.
 

