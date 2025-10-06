Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου τελέστηκε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης. Η τελετή είχε έντονο παρασκήνιο, καθώς στα πηγαδάκια κυριάρχησε η είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απέφυγε τους δημοσιογράφους για να μην σχολιάσει το θέμα Τσίπρα και συνομίλησε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επίσης την ενδιαφέρει η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού.

Κομψές παρουσίες στη Βουλή

Ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο δεν είχε μόνο πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και... στιλιστικό.

Η Νίκη Κεραμέως ξεχώρισε με ροζ σακάκι.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη προτίμησε μια ασπρόμαυρη πουά μπλούζα.

Ενώ η Τζώρτζια Κεφαλά έκανε τη διαφορά με ριγέ φόρεμα σε χακί και μαύρο, δίνοντας μια πιο σύγχρονη νότα.

Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2026

Μαζί με τον αγιασμό κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2026. Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4%, η ανεργία να πέσει στο 8,6% και ο πληθωρισμός στο 2,2%.

Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του 2026

Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 2,8% και η μείωση του χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ — στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

