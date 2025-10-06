Αγιασμός στη Βουλή με κομψές παρουσίες

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου τελέστηκε το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης. Η τελετή είχε έντονο παρασκήνιο, καθώς στα πηγαδάκια κυριάρχησε η είδηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα.
Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του
Ο Σωκράτης Φάμελλος απέφυγε τους δημοσιογράφους για να μην σχολιάσει το θέμα Τσίπρα και συνομίλησε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επίσης την ενδιαφέρει η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού.
Κομψές παρουσίες στη Βουλή
Ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο δεν είχε μόνο πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά και... στιλιστικό.
Η Νίκη Κεραμέως ξεχώρισε με ροζ σακάκι.
Η Όλγα Κεφαλογιάννη προτίμησε μια ασπρόμαυρη πουά μπλούζα.
Ενώ η Τζώρτζια Κεφαλά έκανε τη διαφορά με ριγέ φόρεμα σε χακί και μαύρο, δίνοντας μια πιο σύγχρονη νότα.
Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2026
Μαζί με τον αγιασμό κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2026. Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,4%, η ανεργία να πέσει στο 8,6% και ο πληθωρισμός στο 2,2%.
Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 2,8% και η μείωση του χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ — στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.