Τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα: Ανακοινώνει το επιτελείο του

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να μην ήταν κεραυνός εν αιθρία, πυροδοτεί ωστόσο πολιτικές εξελίξεις. Στα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού και πότε θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος αναφέρθηκε η πολιτική συντάκτρια του Star Ειρήνη Σαββοπούλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Σε λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου. Ουσιαστικά το νέο του επιτελείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star πρόκειται για ομάδα τεχνοκρατών που δεν είχαν κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και που θα μπορούσε να αποτελέσει τη στελεχιακή «μαγιά» για το νέο του εγχείρημα.

Και αυτό μπορεί να δίνει και την απάντηση στο ερώτημα με ποιους θα πορευθεί. Θα επιχειρήσει δηλαδή να έχει δίπλα του πρόσωπα που δεν παραπέμπουν σε ένα παρελθόν πολιτικής φθοράς και που δεν έχουν «καεί».

Επόμενος στόχος είναι να φτάσει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το πολυαναμενόμενο βιβλίο του, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό το περιμένουμε περί τα τέλη Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις και η επαφή με την κοινωνία, όπως λένε οι συνεργάτες του, ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 να πάρει σάρκα και οστά ο νέος πολιτικός φορέας.



