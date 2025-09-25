Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»

Ένταση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας

Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»
Πολιτικη
Το Φάντασμα Του Τσίπρα Στοιχειώνει Τον ΣΥΡΙΖΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το φάντασμα του Αλέξη Τσίπρα ίπταται πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ και προκαλεί τριγμούς και εντάσεις μεταξύ των… συντροφων. 

Η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος συνεδρίασε χθες, κι εκεί στελέχη του κόμματος ζήτησαν εμμέσως από τον πρώην πρόεδρο να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του αναφορικά με την ίδρυση ενός νέου κόμματος. 

Επιστολή Τσίπρα σε Τασούλα για το δημοψήφισμα του 2015

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης ήταν ο πρώτος που έδειξε τον… «ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο», ο οποίος φέρεται να ανέφερε: «σε όποιον δεν αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και το πρόγραμμά του, να φύγει τώρα και όχι να περιμένει να γίνει πρώτα ένα νέο κόμμα». 

Ο ίδιος έθεσε ακόμη ζήτημα ως προς την ενημέρωση του κομματικού οργάνου, καθώς δεν υπήρχε επεξεργασία του προγράμματος του κόμματος που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε στη ΔΕΘ, ενώ έθιξε ακόμη και θέματα καθυστερήσεων στη λειτουργία.

Αλέξης Τσίπρας: Έμμεση αναφορά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα

Από την πλευρά του και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, που επίσης πρόσκειται στην πλευρά Πολάκη, φέρεται να ζήτησε να δεσμευθούν μέσω υπογραφών τους σε κοινό κείμενο οι βουλευτές του κόμματος,  ότι δε σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Γιάννης Ραγκουσης ήταν μερικοί από εκείνους που διαφώνησαν ανοιχτά με τα όσα είπαν Αλεξιάδης και Παναγιωτόπουλος. 

«Ο ελέφαντας στο δωμάτιο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας αλλά η κυβερνώσα προοπτική του χώρου μας. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε και για να μπορέσουμε να το κάνουμε πρέπει να έχουμε στρατηγική συνεργασιών, πολιτικές πρωτοβουλίες», φέρονται να υποστήριξαν στη συνεδρίαση. 

Ο Γιάννης Ραγκούσης φέρεται να είπε πως αποχωρεί από την συνεδρίαση σεβόμενος την στάση του κ. Φάμελλου να μην ανοίξει το θέμα επί του παρόντος, και να ξεκαθαρίζει, σε κάθε περίπτωση, πως θα τοποθετηθεί «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Ο πρώην υπουργός ήταν ο μόνος που καταψήφισε τη χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας διαφωνώντας με το δημοσιονομικό σκέλος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, γεγονός που ήταν η αιτία που ο ίδιος απείχε από το κλιμάκιο των στελεχών που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη.

Μπροστά σε αυτό το εσωκομματικό τοπίο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να είπε ότι είναι «αδιανόητο να μην ακολουθήσουν όλοι τις συνεδριακές αποφάσεις».

ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΚΟΜΜΑ
 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
