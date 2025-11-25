Είδαμε την παράσταση (Love me) Tinder στο Theatre of the NO

Όταν το μπαρ ανοίγει τον δρόμο προς μία αίθουσα με τραπεζάκια όπου μπορείς να πιεις το ποτό σου -ναι, μέσα στο θέατρο- και η σκηνή μοιάζει με μέρος του νυχτερινού μαγαζιού, τότε καταλαβαίνεις πως δεν πρόκειται για μία κλασική θεατρική παράσταση.

Ο θεατής μπαίνει αμέσως στο κλίμα μίας νυχτερινής εξόδου με φίλους, ενός νεανικού ανέμελου mood, που είναι όμως και βαρύ λόγω της μόνιμης ανησυχίας των singles για φλερτ, που άλλες φορές πετυχαίνει, κι άλλες φορές σε αφήνει πιο άδειο από πριν. Πόσο μάλλον όταν όλο αυτό πλέον ξεκινά, συνεχίζει και τελειώνει μέσα από φωτογραφίες, μηνύματα, posts, βίντεο, εφαρμογές, πίσω από μια οθόνη κινητού.

Στο (Love me) Tinder παίζουν οι: Τζίνα Σταυρουλάκη, Μαριλένα Καβάζη, Τερέζα Βροντίση, Γιάννης Οιχαλιώτης, Νάσος Τόλιας

Πέντε νέοι ηθοποιοί συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή -ένα εργένικο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας- για να χορέψουν κάτω από τους deep house ήχους της πρωτότυπης μουσικής της Νάλιας Ζήκου (ένας λόγος για να πάτε να το δείτε αν είστε λάτρεις του είδους και του κλάμπινγκ), να γελάσουν, να φλερτάρουν, να τσακωθούν, να μας κάνουν να νιώσουμε τα συναισθήματά τους μέσα από το κείμενο και τη σκηνοθετική ματιά του Νίκου Φυτά.

Το κείμενο είναι κυρίως στα αγγλικά (με υπότιτλους), κάτι που όπως μας είπαν οι ηθοποιοί ήταν μία πρόκληση. Ο ηθοποιός έχει να διαχειριστεί τη δυσκολία του κάθε κειμένου, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι σε μία ξένη γλώσσα και πρέπει να σκεφτεί και να νιώσει ακριβώς αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας/σκηνοθέτης.

Το Theatre of the NO προωθεί το αγγλόφωνο θέατρο στην Ελλάδα και η συγκεκριμένη παράσταση ταίριαξε στο στυλ και τη φιλοσοφία του. Το «γιατί στα αγγλικά» το εξηγεί ο σκηνοθέτης αρκετά νωρίς στο έργο, καθώς είναι μέρος της πλοκής, που αντιπροσωπεύει τους Έλληνες που έχουν ταξιδέψει για δουλειά ή σπουδές και το dating scene τους πλέον εξαπλώνεται σε διαφορετικές χώρες ή και ηπείρους.