Χερσόνησος: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο

Η βόλτα με το κλεμμένο δίκυκλο τους οδήγησε στα... κρατητήρια

06.10.25 , 22:28
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/10/2025)
Πολύ θράσος είχε ένα ζευγάρι τουριστών στη Χερσόνησο. Οι δυο τους έκλεψαν, μέρα μεσημέρι, ένα μηχανάκι και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Η ανταποκρίτριά του STAR, Γωγώ Αποστολάκη μετέφερε το ρεπορτάζ ενώ εξασφάλισε και αποκλειστικά πλάνα. 

Μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Χερσονήσου, κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ζευγάρι να περνά αμέριμνο τον δρόμο ώσπου ο άνδρας κοντοστέκεται μόλις βλέπει το μηχανάκι. Η γυναίκα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, όμως εκείνος… δεν κρατιέται! Πλησιάζει, ανεβαίνει στο μηχανάκι, το βάζει μπροστά — και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξαφανίζονται μαζί.

Πλησιάζει, ανεβαίνει στο μηχανάκι, το βάζει μπροστά — και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξαφανίζονται μαζί.

Η χαρά τους όμως κράτησε λίγο. Η αστυνομία εντόπισε το δίκυκλο στο οποίο προκάλεσαν μεγάλη ζημιά, και συνέλαβε τους δράστες - δύο 34χρονους Βρετανούς τουρίστες, που πέρασαν το βράδυ όχι σε ξενοδοχείο, αλλά στα κρατητήρια.

 

