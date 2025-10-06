Χερσόνησος: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο

Πολύ θράσος είχε ένα ζευγάρι τουριστών στη Χερσόνησο. Οι δυο τους έκλεψαν, μέρα μεσημέρι, ένα μηχανάκι και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Η ανταποκρίτριά του STAR, Γωγώ Αποστολάκη μετέφερε το ρεπορτάζ ενώ εξασφάλισε και αποκλειστικά πλάνα.

Μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Χερσονήσου, κάμερα ασφαλείας καταγράφει το ζευγάρι να περνά αμέριμνο τον δρόμο ώσπου ο άνδρας κοντοστέκεται μόλις βλέπει το μηχανάκι. Η γυναίκα προσπαθεί να τον συγκρατήσει, όμως εκείνος… δεν κρατιέται! Πλησιάζει, ανεβαίνει στο μηχανάκι, το βάζει μπροστά — και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξαφανίζονται μαζί.

Η χαρά τους όμως κράτησε λίγο. Η αστυνομία εντόπισε το δίκυκλο στο οποίο προκάλεσαν μεγάλη ζημιά, και συνέλαβε τους δράστες - δύο 34χρονους Βρετανούς τουρίστες, που πέρασαν το βράδυ όχι σε ξενοδοχείο, αλλά στα κρατητήρια.