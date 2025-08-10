Κρήτη: Η στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε κιγκλιδώματα- Νεκρός ένας άνδρας

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, με ένα φορτηγό να παρασύρει ό,τι βρήκε στο πέρασμά του. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένα τουρίστας.

Η φονική παράσυρση έγινε στην περιοχή της Χερσονήσου, το απόγευμα του Σαββάτου 9/8. Στο βίντεο, φαίνεται το κίτρινο φορτηγό να καβαλάει τα κιγκλιδώματα, να ξεριζώνει ένα δέντρο και να σταματάει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ακριβώς μπροστά από τις ρόδες διακρίνεται η φιγούρα ενός πεζού και σχεδόν δίπλα οι επιβάτες μίας μοτοσυκλέτας, οι οποίοι εκτινάχτηκαν από την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το φορτηγό κινούταν από τα Μάλια προς Χερσόνησο. Ο οδηγός είδε τελευταία στιγμή τον πεζό που επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο. Προσπάθησε να τον αποφύγει και το όχημα του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος, επίσης τουρίστες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

«Για τρία λεπτά πριν το δυστύχημα ήμουνα από δω από τη μεριά του οδηγού θα ήμουνα κι εγώ σκοτωμένη τώρα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

