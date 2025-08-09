Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, περίπου στις 15:30, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης), στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Δύο τουριστικά μίνι βαν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά σε επικίνδυνη στροφή του δρόμου, γνωστή για τα πολλά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του creta24.gr, το ένα όχημα που μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου φέρεται να βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα μέσα στη στροφή και συγκρούστηκε μετωπικά με το δεύτερο, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα από τους 17 συνολικά επιβαίνοντες. Επτά τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο οδηγός του πρώτου βαν υπέστη κατάγματα και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, καθώς και περιπολικά της Τροχαίας Εθνικών Οδών. Ένας από τους τραυματίες εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων και έντονη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Το τροχαίο αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, ειδικά σε σημεία όπως η στροφή της Αγίας Πελαγίας, που παραμένουν παγίδες για τους οδηγούς. Οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των ορίων ταχύτητας, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.