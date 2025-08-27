Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της

Ταμίλα Κουλίεβα: Όσα είχε πει η ηθοποιός στο Breakfast@star για τον ρόλο της στη σειρά Άγιος Έρωτας, Μάρτιος 2025

Η Ταμίλα Κουλίεβα, ηθοποιός και σκηνοθέτης, λίγο πριν επιστρέψει στον ρόλο της «Θάλειας» στη σειρά Άγιος Έρωτας μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα από τον κήπο της αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματά της όταν είναι κοντά στη φύση.

Πόζαρε στο πράσινο καταφύγιό της καθώς διάβαζε σενάρια, έκοψε τσαμπιά σταφύλια, δοκίμασε φρέσκα σύκα και έπαιξε με τον γάτο της.

Η Ταμίλα Κουλίεβα στον κήπο της/ instagram

«Τι τίτλο να βρεις για μια βόλτα μέχρι τον κήπο, την ώρα που ο ήλιος ξεκινά να δύει και οι ακτίνες του τρυπώνουν ανάμεσα στις συκιές παίζοντας με το φως και τη σκιά;

Η Ταμίλα Κουλίεβα κόβει σταφύλια από τον κήπο της/ instagram

Για ένα τσαμπί σταφύλι που σου έκανε τη χάρη να γεμίσει από γυαλιστερές ρόγες και να προσγειωθεί στο καλάθι σου τόσο γενναιόδωρα;

Για το αγαπημένο φυτώριο της γειτονιάς σου, που πάλι σου έφερε τα πιο φρέσκα λουλούδια και σου έδωσε αφορμή για να βάλεις τα χέρια σου στο βρεγμένο χώμα;

Η Ταμίλα Κουλίεβα στον κήπο της/ instagram

Για το γάτο που δεν αντιστέκεται στα αγαπησιάρικα χάδια και τα ζητάει χωρίς καμία συστολή; Για τα νέα σενάρια που διαβάζεις με λαχτάρα και θυμάσαι γιατί αγαπάς τόσο τη δουλειά που εδώ και 30 χρόνια υπηρετείς με τόση αφοσίωση;

Η Ταμίλα Κουλίεβα παίζει με τον γάτο στον κήπο της/ instagram

Και γι’ αυτά τα ηλιοβασιλέματα, που φυσάει ο αέρας το φόρεμά σου, που φυσάει ο αέρας το πρόσωπό σου, που φυσάει ο αέρας όλες τις σκέψεις και γεμίζεις αδειάζοντας», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε με στιγμιότυπα από το πράσινο καταφύγιό της.

Η 58χρονη ηθοποιός γεννήθηκε στη Μόσχα. Σπούδασε σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Πολιτισμού της Μόσχας και υποκριτική στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου της Μόσχας (VGIK), όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στις Καλές Τέχνες. Στην Ελλάδα ήρθε σε ηλικία περίπου 21 ετών για επαγγελματικούς λόγους, αλλά στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα.

Πολύ γρήγορα έμαθε την ελληνική γλώσσα και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. Ο πρώτος της ρόλος ήταν στη σειρά «Δίψα» της ΕΡΤ, το 1991. Ήταν παντρεμένη για 30 χρόνια με τον ηθοποιό Γρηγόρη Καραντινάκη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Στέφανο.