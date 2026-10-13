Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων

Oι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα

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Διάγνωση για όζο στους πνεύμονες για τον Πάπα Λέων / Βίντεο αρχείου Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του 71χρονου Ποντίφικα.
  • Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χωρίς επιπλοκές, και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.
  • Η διάγνωση του αδενοκαρκινώματος επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις από το Βατικανό σχετικά με την ανάρρωση και τη θεραπεία του.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Τρίτη ο πάπας Λέων ΙΔ΄, καθώς οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί αφαίρεσαν τον κάτω λοβό του δεξιού πνεύμονα του 71χρονου Ποντίφικα. Όπως μετέδωσε το Associated Press, η χειρουργική διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χωρίς να παρουσιαστούν επιπλοκές.

Σε ιατρική ενημέρωση που εκδόθηκε μετά το χειρουργείο, το Βατικανό ανέφερε ότι οι προεγχειρητικοί έλεγχοι είχαν ήδη δείξει ενδείξεις της νόσου, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ο Πάπας παρέμεινε στο χειρουργείο περίπου τρεις ώρες, ενώ η ίδια η επέμβαση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας ήταν ο Στέφανο Μαργκαριτόρα, διευθυντής της θωρακοχειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται ο Ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ / Φωτογραφία αρχείου AP

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε στο νοσοκομείο Τζεμέλι το πρωί της Τρίτης, εισερχόμενος από την κεντρική είσοδο. Εκεί τον περίμεναν δεκάδες άνθρωποι, τους οποίους χαιρέτησε κατά την άφιξή του.

Η διάγνωση του αδενοκαρκινώματος επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πορεία της υγείας του 71χρονου Ποντίφικα, καθώς αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από το Βατικανό για την ανάρρωσή του και τη θεραπεία που θα ακολουθήσει.

Κάνε το κείμενο πιο φυσικό δημοσιογραφικάΜείωσε τις επαναλήψεις για τον Πάπα

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