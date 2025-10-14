Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Οκτωβρίου

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης.

Μάρτυρες της χριστιανικής πίστης από την ιταλική χερσόνησο, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 14 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 19 Ιουνίου από την Καθολική. Στα καθ’ ημάς, αυτή την ημέρα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Γερβάσιος.

Σύμφωνα με το σχετικό συναξάριο της Ανατολικής Εκκλησίας, ο Γερβάσιος και ο Προτάσιος, που ζούσαν τους χρόνους του αυτοκράτορα Νέρωνα, είχαν φυλακιστεί για την πίστη τους από τον άρχοντα Ανουλίνο στην πόλη Πλακεντία (σημερινή Πιατσέντσα Ιταλίας). Εκεί τους επισκέφθηκε για να τους ενθαρρύνει ο εκ Ρώμης ορμώμενος Ναζάριος, ο οποίος διερχόταν τις πόλεις της ιταλικής χερσονήσου και κήρυττε τον λόγο του Θεού.

Στη Δυτική Εκκλησία τιμώνται ιδιαίτερα ο Γερβάσιος και ο Προτάσιος, που είναι προστάτες άγιοι του Μιλάνου, των θεριστών και όσων τους επικαλούνται για την ανακάλυψη των κλεφτών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γερβάσιος*
  • Γερβασία *
  • Ναζάριος
  • Ιγνάτιος, Ιγνάτης*
  • Ιγνατία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 16 λεπτά.

Σελήνη 22.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις, με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

