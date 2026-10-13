Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»

Σκόρπισε την τέφρα του Αντώνη Λυμπέρη στη Ρήνεια

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία του συζύγου της, Αντώνη Λυμπέρη, σκορπίζοντας την τέφρα του στη Ρήνεια και τη Δήλο.
  • Η συνέντευξή της στην εκπομπή Το Πρωινό περιλάμβανε αναφορές στο πένθος και την καθημερινότητά της μετά την απώλεια.
  • Περιέγραψε την εκδρομή ως οικογενειακή, γεμάτη συναισθήματα, με κλάμα και γέλιο.
  • Η Έλενα τόνισε ότι η απώλεια δεν ξεπερνιέται, αλλά μαθαίνει να συμβιώνει με αυτήν.
  • Αναφέρθηκε στη ζωή τους μαζί και την ευγνωμοσύνη της για τις κοινές τους αναμνήσεις.

Δύο χρόνια μετά την απώλεια του Αντώνη Λυμπέρη, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μίλησε δημόσια για την τελευταία επιθυμία του συζύγου της, την οποία, όπως είπε, πραγματοποίησε φέτος στη Ρήνεια και στη Δήλο. Η ίδια εμφανίστηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή Το Πρωινό και περιέγραψε τόσο τη συγκεκριμένη οικογενειακή διαδρομή όσο και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει το πένθος στην καθημερινότητά της.

Η αποκάλυψη αφορά την επιθυμία του Αντώνη Λυμπέρη να σκορπιστεί η τέφρα του σε τόπους που είχαν συνδεθεί με κοινές καλοκαιρινές στιγμές του ζευγαριού. Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη εξήγησε ότι το ταξίδι έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»

Με αφορμή αναφορά του Γιώργου Λιάγκα ότι συναντούσε το ζευγάρι τα καλοκαίρια στη Ρήνεια με το σκάφος του, η Έλενα Μακρή Λυμπέρη είπε: «Φέτος έκανα την 'εκδρομή', για τους λάθος λόγους. Την έκανα για να εκπληρώσω την τελευταία επιθυμία του άντρα μου. Ήθελε να σκορπιστεί στα μέρη που περάσαμε αυτές τις όμορφες στιγμές. Σκόρπισα την τέφρα του στη Ρήνεια και στο λιμανάκι της Δήλου».

Η τελευταία επιθυμία του Αντώνη Λυμπέρη

Στην ίδια συνέντευξη περιέγραψε το κλίμα της ημέρας ως βαθιά φορτισμένο, αλλά και οικογενειακά ενωτικό, καθώς, όπως προκύπτει από όσα είπε, η εμπειρία αυτή έφερε μαζί λύπη, μνήμη και στιγμές ανακούφισης.

Όπως ανέφερε: «Ήταν μια οικογενειακή εκδρομή που τα είχε όλα. Είχε από κλάμα και γέλιο, μέχρι αναμνήσεις που έφεραν γέλιο... Ήμασταν εμείς ξανά. Και αυτός... Σε ένα μήνα συμπληρώνονται δύο χρόνια που έχει φύγει. Δεν ξεπερνιέται, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Βασικά νιώθω ότι ο Αντώνης κατοικεί μέσα μου, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Η φωνή του είναι στο μυαλό μου. Δεν ξεπερνιέται, άλλωστε γιατί να ξεπεραστεί; Δε θέλω ούτε να ξεχάσω τίποτα. Αυτό που προσπαθώ να διαπραγματευτώ είναι οι χειρότερες στιγμές που ζήσαμε και αυτό ήταν τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν οι στιγμές αυτές να σβήσουν».

Έλενα Μακρή Λυμπέρη: «Εκπλήρωσα την τελευταία επιθυμία του άντρα μου»

Τι είπε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη για το πένθος

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η απώλεια δεν είναι κάτι που, όπως είπε, «ξεπερνιέται», αλλά μια κατάσταση με την οποία μαθαίνει κανείς να συμβιώνει. Περιέγραψε μάλιστα ότι συνεχίζει να αισθάνεται τον Αντώνη Λυμπέρη παρόντα στη σκέψη και στην ψυχή της.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Δεν ξεπερνιέται, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Νιώθω ότι ο Αντώνης κατοικεί μέσα μου, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Δεν ξεπερνιέται και άλλωστε γιατί να ξεπεραστεί; Άλλωστε δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Αυτό που προσπαθώ να διαπραγματευτώ είναι οι χειρότερες στιγμές που ζήσαμε και ήταν τα τελευταία τρία χρόνια Θα ήθελα αν ήταν δυνατό να σβήσουν αυτές οι στιγμές».

Ο Αντώνης και η Έλενα Λυμπέρη σε δημόσια εμφάνισή τους το 2008

Ο Αντώνης και η Έλενα Λυμπέρη σε δημόσια εμφάνισή τους το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η κοινή ζωή με τον Αντώνη Λυμπέρη

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη αναφέρθηκε και στη διαδρομή της σχέσης τους, λέγοντας ότι η ζωή που έζησαν μαζί επιβεβαίωσε όσα της είχε υποσχεθεί ο Αντώνης Λυμπέρης από την αρχή της γνωριμίας τους. Στην αφήγησή της επανέρχονται η ένταση του δεσμού τους, η μνήμη της κοινής πορείας και η σημασία που έχουν για εκείνη τα παιδιά τους και οι αναμνήσεις τους.

Όπως υπογράμμισε: «Ζήσαμε μια περιπετειώδη ζωή, ασύλληπτη, υπέροχη, όπως μου την υποσχέθηκε, γιατί εγώ ήμουν 25 χρονών όταν τον γνώρισα και αυτός ήταν μεγαλύτερός μου κατά πολύ. Ωστόσο αυτό που μου υποσχέθηκε, έγινε, και θα είμαι πάντα ευγνώμων. Και για τα καλά και για τα κακά... Και στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου, είναι η πρώτη μου σκέψη».

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