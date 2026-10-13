Η απάντηση το Νίκου Καρβέλα για τα δημοσιεύματα σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο της ΑΑΔΕ/ βίντεο Super Κατερίνα

Τη δική του απάντηση για τα δημοσιεύματα σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο της ΑΑΔΕ στα εισοδήματά του έδωσε ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας μέσω της εκπομπής Super Κατερίνα.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης διάβασε την τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα που θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια, ξεκαθαρίζοντας πως τα εισοδήματά του είναι πλήρως διαυγή και πως η Ανεξάρτητη Αρχή έχει στη διάθεσή της ό,τι χρειάζεται.

Ο Νίκος Καρβέλας στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, Θέατρο Λυκαβηττού, τον Σεπτέμβριο του 2026/ NDP

«Ο κύριος Νίκος Καρβέλας λοιπόν, λέει ότι παρακολουθεί έκπληκτος όλα αυτά τις δύο τελευταίες ημέρες σχετικά με τη φορολογική του

ενημερότητα κτλ. και ξεκαθαρίζει ότι:

"Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω, εισοδήματα από συναυλίες, συναφείς εκδηλώσεις, συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο και τα έσοδα που έχω από οργανισμούς συλλογικούς είναι νόμιμα, όλα ανεξαιρέτως. Έχω πληρώσει κατά τον νόμο τις παρακράτησεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν πληρωθεί στο ακέραιο.

Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωση μου στο Δημόσιο, που να μην έχει εξοφληθεί ή να μην έχει νομίμως ρυθμιστεί. Και η Φορολογική Αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων.

Η συνεργασία μου με την φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομιστούν δια των λογιστών μου όλα τα στοιχεία τα οποία θα μου ζητηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε για τα εισοδήματα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, μετά τη ρήξη που ήρθε ανάμεσά τους, μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Οι ανακοινώσεις- απαντήσεις που περιλάμβαναν πληροφορίες για υπέρογκα ποσά φαίνεται πως κινητοποίησαν την ΑΑΔΕ.

Στο μεταξύ, για το ίδιο θέμα, το περιβάλλον της Άννας Βίσση τοποθετήθηκε χθες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι εκτός της συνέπειας απέναντι στο κράτος, έλεγχοι γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά μετά από μεγάλες συναυλίες με μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.