Η απάντηση του περιβάλλοντος της Άννας Βίσση για τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ/ βίντεο Χαμογέλα και πάλι

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της τραγουδίστριας σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα έσοδα και τα έξοδα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, αλλά και αυτές στο Καλλιμάρμαρο, όπως και οι περιοδείες της σε πόλεις του εξωτερικού.

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να μην έχει δηλωθεί κατά περιπτώσεις, απόδοση ΦΠΑ 50.000 ευρώ και 80.000 ευρώ. Όπως επισημαίνεται πάντως, από την πλευρά της τραγουδίστριας, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και αυτή η διαδικασία των φορολογικών ελέγχων γίνεται κάθε χρόνο.

Περιβάλλον Άννας Βίσση: Η απάντηση για την ΑΑΔΕ

«Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες, ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Το ίδιο έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Δεν ισχύει κανένα από τα δημοσιεύματα περί εταιριών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ.

Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια

Και φέτος, όπως κάθε προηγούμενη χρονιά, έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό», τονίζει το περιβάλλον της τραγουδίστριας, Άννας Βίσση, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι!.

Άννα Βίσση- Νίκος Καρβέλας, το 2023/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η ρήξη μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν σχετικά με τα υπέρογκα ποσά, φέρονται να άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους στους δύο καλλιτέχνες.

Η Ιωάννα Μάνδρου επισήμανε πάντως, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, πως το χαρτί που επιδόθηκε στον Νίκο Καρβέλα, ήταν ότι καλείται για φορολογικό έλεγχο και πως δεν ισχύει το ποσό των 850.000 ευρώ.

«Ενημερώθηκα από τη δικηγόρο του κ.Καρβέλα ότι δεν υπήρξε έντονο επεισόδιο (σ.σ με τους ελεγκτές). Υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων, κατά κάποιον τρόπο με μία ένταση, αλλά αυτό το χαρτί που επιδόθηκε ήταν για φορολογικό έλεγχο. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο φορολογικός έλεγχος για τον Καρβέλα. Το χαρτί δε γράφει κανένα ποσό. Το ίδιο ισχύει και για την Άννα Βίσση. Τα ποσά που ακούγονται ότι οφείλονται, πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος για να έχουν καταλήξει οι ελεγκτικές αρχές για το τι ποσά οφείλονται, αν οφείλονται», επισήμανε ο δημοσιογράφος.